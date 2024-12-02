فخ الكوليسترول المخفي.. نوع طعام يدمر قلبك وأنت لا تدري

كتبت- أسماء مرسي:

الحلويات من الأطعمة المحببة لدى الكبار والصغار، نظرا لمذاقها المميز، ولكن عل تعلم كيف تؤثر على صحة قلبك ومستويات الكوليسترول؟

كيف يؤثر السكر على الكوليسترول؟

عندما تتناول كميات كبيرة من السكر، يقوم جسمك بتحويل الفائض منه إلى دهون تتراكم في الشرايين وتؤدي إلى تصلبها، وهي حالة تعرف بتصلب الشرايين، بالإضافة إلى، فإن السكر يحفز الكبد على إنتاج المزيد من الكوليسترول الضار ويقلل من إنتاج الكوليسترول الجيد (HDL)، وفقا لموقعي "webmd" و"health".

الحلويات.. سعرات حرارية فارغة وخطر على القلب

السكر المضاف لا يوفر أي فوائد غذائية، بل يضيف سعرات حرارية فارغة إلى نظامك الغذائي.

هذه السعرات الزائدة تسهم في زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن، تؤثر على وظائف الكبد وتزيد من إنتاج الكوليسترول الضار.

ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها؟

لتقليل تأثير السكر على صحتك، يجب الحد من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، مثل:

المشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

المخبوزات.

الأطعمة المصنعة.

البدائل الصحية:

بدلا من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية، يمكنك اختيار بدائل صحية مثل:

الفواكه والخضروات الطازجة، لاحتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة القلب.

المياه، أفضل مشروب لترطيب الجسم.

الشاي والأعشاب، حيث تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية القلب.

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