غني بالفيتامينات.. نوع أرز يزيل السموم من الأمعاء ويحسن الجهاز الهضمي

لن تتخيل فوائد الموز.. حبة واحدة في اليوم تحميك من هذا المرض

هذا ما يحدث للكلي والجسم عند عدم شرب الماء بشكل كافي.. مفاجأة

بحيل ذكية ملكة جمال تخسر 48 كيلوجرام من وزنها- هذا ما فعلته

كتبت- شيماء مرسي

أرز كانجي وجبة معروفة بفوائدها الصحية الرائعة للأمعاء كما إنه مصدر قوي للبروبيوتيك، لذا يعد طريقة ممتازة لإزالة السموم وتحسين عمل الجهاز الهضمي من خلال تحسين إنزيمات الهضم.

ونظرا لإنه يحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة فهو يسهم في علاج العديد من المشكلات مثل عسر الهضم والانتفاخ وتسرب الأمعاء وضعف الجهاز المناعي، بحسب ما ذكر موقع "تايمز ناو نيوز".

وقد تواجه مشكلات في الجهاز الهضمي عندما تتغلب نسبة الكائنات الحية الدقيقة الضارة على المفيدة في الجسم، نظرا لأن الأمعاء الصحية ترتبط بجهاز مناعي قوي، فإن تناول أرز كانجي بانتظام قد يقلل من فرص إصابتك بالمرض.

وهذا الخليط مليء بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والتي تسهم في تحسين الصحة العامة.

مكونات أرز كانجي:

أرز مطبوخ

ماء

ملح

فلفل أخضر

كزبرة

طريقة التحضير:

يمكن تحضير أرز كانجي من خلال نقع الأرز طوال الليل في وعاء فخاري حتى يتخمر ولا يفسد ، وبعد ذلك، قومي بتصفية ماء الأرز المخمر وأضيفي ملعقة من الزبادي والملح والفلفل الأخضر والكزبرة.

ما هي البروبيوتيك ؟

البروبيوتيك عبارة عن ميكروبات يمكن أن يكون لها تأثيرات مفيدة على جسمك أو داخله.

وكل جسم هو موطن لتريليونات من الكائنات الحية الدقيقة التي تسهم في دعم وظائف الجسم والصحة.

وليست كل الميكروبات مفيدة ولكن بعض الأنواع يمكن أن تكون ضارة، ومع ذلك، فإن الميكروبات المفيدة، مثل البروبيوتيك، قد تسهم في السيطرة على الأنواع الضارة المحتملة.

كما تحتوي منتجات البروبيوتيك على أنواع مفيدة من الميكروبات التي يمكن إضافتها إلى المجموعات التي تعيش بالفعل في الجسم.

والعديد من البروبيوتيك عبارة عن مكملات غذائية مصممة ليتم تناولها في أمعائك.

وبعض المنتجات الأخرى عبارة عن منتجات موضعية يمكنك وضعها على البشرة داخل تجاويف الجسم، مثل الأنف أو الأعضاء التناسلية، وهذه كلها أماكن تعيش فيها الميكروبات المفيدة بشكل شائع.

ويتم تصنيع العديد من منتجات البروبيوتيك بالبكتيريا والخميرة المفيدة لغرض الوقاية من الالتهابات البكتيرية أو الخميرة أو التعافي منها في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك:

التهاب الجلد التأتبي وحب الشباب

تسوس الأسنان وأمراض الفم

التهابات المسالك البولية وأمراض المهبل الأخرى

الاسهال المرتبط بالمضادات الحيوية

اقرأ أيضا:

منها نقص الحديد.. 10 أعراض شائعة لنقص فيتامين سي

7 أضرار مفاجئة لتناول الفول والطعمية يوميا.. أحدها خطير

تظهر عند الشباب.. 10 أعراض مبكرة تخبرك أنك مصاب بالسكري

ما تأثير تناول الفول بالبيض يوميًا على الجسم

يقوي القلب ويحارب الكوليسترول.. طعام يقي من مرض السكري