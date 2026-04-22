إعلان

مجلس النواب يحسم الجدل بشأن التسعير الجبري في قانون حماية المنافسة

كتب : نشأت حمدي

02:15 م 22/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، موقف العمل بنظام التسعيرة الجبرية، بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة 3 بمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحديد أسعار المنتجات الأساسية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونصت المادة (3) من مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على: يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس الإدارة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وينشر هذا القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وبحسب المادة الثالثة، لا يعد نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار المحددة وفقًا للفقرة الأولى من هذه المادة.

وطالب النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، أثناء المناقشة، بتعديل المادة، وإلغاء التسعير الجبري.

وأشار إلى أنه تطبيقه قد يؤدي إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق وخلق اضطراب في آليات العرض والطلب، مستشهدًا بتجارب سابقة في بعض السلع الاستراتيجية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة لديها آليات أخرى لضبط الأسواق، بعيدا عن التسعير الجبري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حماية المنافسة التسعير الجبري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اشتهر بالبخل وحب المال.. 9 معلومات لا تعرفها عن العم دهب
علاقات

بـ 179 مليون جنيه.. "برشامة" يواصل تربعه على قمة إيرادات الأفلام
زووم

الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
أخبار مصر

تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في واقعة سب شاليمار الشربتلي
حوادث وقضايا

يسرب التشكيل.. حلاق كوكوريلا يثير أزمة في تشيلسي
رياضة عربية وعالمية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟