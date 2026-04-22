كشفت دراسات حديثة عن مخاطر صحية متزايدة مرتبطة بالاستخدام المتزامن لبعض مسكنات الألم الشائعة مع أدوية أخرى، ما قد يؤدي إلى ارتفاع خطر التسمم الدوائي ودخول المستشفى في بعض الحالات.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، أظهرت دراسة أجرتها جامعة كوليدج لندن "UCL" أن أدوية "غابابنتينويدات"، المستخدمة لعلاج الألم العصبي، قد تصبح أكثر خطورة عند دمجها مع المهدئات أو المسكنات الأفيونية، ما يضاعف احتمالات حدوث مضاعفات خطيرة.

ما خطورة الجمع بين هذه الأدوية؟

توصل الباحثون إلى أن استخدام "غابابنتينويدات" مع المهدئات من فئة "البنزوديازيبينات" مثل ديازيبام وفاليوم، يرتبط بزيادة كبيرة في خطر دخول المستشفى بسبب التسمم الدوائي، مقارنة باستخدامها بشكل منفرد.

هل المسكنات الأفيونية تزيد الخطر؟

تشير النتائج إلى أن الجمع بين هذه الأدوية ومسكنات أفيونية مثل كوديين وترامادول ومورفين، قد يرفع خطر التسمم بنسبة تقارب 30%، وهو ما يثير قلقا متزايدا لدى الأطباء.

ماذا أظهرت بيانات المرضى؟

اعتمدت الدراسة على بيانات أكثر من 16 ألف مريض في المملكة المتحدة، وأظهرت أن المرضى الذين جمعوا بين هذه الأدوية كانوا أكثر عرضة بأربع مرات لدخول المستشفى بسبب التسمم خلال الأسابيع الأولى من العلاج.

ما أعراض التسمم الدوائي؟

تتراوح الأعراض بين الغثيان والتشوش والنوبات، وقد تتطور في الحالات الشديدة إلى صعوبة في التنفس أو الوفاة، ما يستدعي تدخلا طبيا عاجلا.

لماذا يزداد استخدام هذه الأدوية؟

ويستخدم دواء "غابابنتين" و"بريغابالين" على نطاق واسع عالميا كبديل أكثر أمانا للمسكنات الأفيونية، إلا أن الدراسات تشير إلى أن استخدامه تضاعف عدة مرات خلال السنوات الأخيرة.

ويحذر الخبراء من خطورة الجمع بين هذه الأدوية والكحول أو المهدئات أو المسكنات القوية، مؤكدين ضرورة استخدامها تحت إشراف طبي صارم لتجنب الاعتماد أو الإدمان أو المضاعفات الخطيرة.

