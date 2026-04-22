شهدت دور العرض السينمائي تراجعًا ملحوظًا في إجمالي الإيرادات، إذ حققت الخمس أفلام المعروضة إجمالي إيرادات بلغت 19,622,006 جنيه، وسط سيطرة شبه كاملة لفيلم "برشامة" على نصيب الأسد .

ويرصد "مصراوي" في السطور التالية الخريطة الكاملة لإيرادات الأفلام، وموقف كل فيلم من شباك التذاكر .

فيلم "برشامة" يغرد منفردًا

واصل فيلم "برشامة" تربعه على عرش القائمة، حيث حقق 13,253,426 جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ انطلاقه إلى 179,557,639 جنيه.

ونجح الفيلم في جذب أكثر من 1.3 مليون مشاهد ، محققًا أعلى معدل حضور جماهيري في الموسم.

يشارك في بطولة فيلم "برشامة" مجموعة من النجوم، وهم ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، مصطفى غريب، هشام ماجد، حاتم صلاح، كمال أبو رية، عارفة عبدالرسول، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد الزغبي، خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

"إيجي بست"

جاء فيلم "إيجي بست" في المرتبة الثانية، محققًا 2,733,442 جنيه خلال الأسبوع الخامس، ليرفع إجمالي إيراداته إلى 47,442,148 جنيه، وسط استقرار نسبي في إيراده اليومي الذي سجل يوم الثلاثاء الماضي 246,306 جنيه.

ويقوم ببطولة الفيلم، أحمد مالك، سلمى أبو ضيف، مروان بابلو، أحمد عبدالحميد، أحمد الرافعي، ميشيل ميلاد، تأليف أحمد حسني، إخراج مروان عبدالمنعم.

منافسة "سفاح التجمع" و"فاميلي بيزنس"

حل فيلم "سفاح التجمع" في المركز الثالث بإيراد أسبوعي بلغ 2,301,094 جنيه (في أسبوعه الرابع)، ليصل إجمالي إيراداته إلى 17,243,959 جنيه.

فيلم "سفاح التجمع" بطولة: أحمد الفيشاوي، صابرين، جيسيكا حسام الدين، سينتيا خليفة، مريم الجندي، فاتن سعيد، غفران محمد، تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

وحقق فيلم " فاميلي بيزنس" 1,263,875 جنيه في الأسبوع الخامس، لتقترب حصيلته الإجمالية من حاجز الـ 20 مليون جنيه.

ويقوم ببطولة الفيلم محمد سعد وغادة عادل، بمشاركة دنيا سامي، محمود عبدالمغني، هيدي كرم، أحمد الرافعي، تأليف ورشة 3 Bros، إخراج وائل إحسان.

"إشعار بالموت" في منطقة الخطر

حل فيلم "إشعار بالموت" في المركز الأخير بالقائمة ، وحقق في أسبوعه الثاني 70,169 جنيه فقط، وسجل إيراده اليومي يوم الثلاثاء مبلغ 7,040 جنيه، ليصل إجمالي إيراداته منذ طرحه إلى 321,936 جنيه.

الفيلم من تأليف وإخراج أحمد عادل عقل، بطولة بهاء الخطيب، عمرو عبدالجليل، هاجر الشرنوبي، محسن منصور، عزوز عادل، كارولين خليل.

