تزداد احتياجات الجسم للغذاء تعقيدا مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الستين، حيث تتراجع كفاءة امتصاص البروتين والعناصر الأساسية، ما يجعل اختيار الغذاء عاملا حاسما في الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

وبحسب موقع gazeta.ru، تنصح الدكتورة تاتيانا زاليتوفا، أخصائية أمراض القلب والتغذية، بضرورة إدراج جبن القريش ضمن النظام الغذائي لكبار السن، نظرا لدوره في دعم العضلات والحد من فقدان الكتلة العضلية المرتبط بتقدم العمر.

ما أهم مصادر البروتين لكبار السن؟

توضح الأخصائية أن بروتين الحليب يعد أسهل في الهضم مقارنة ببروتين اللحوم، بينما يعتبر البيض مصدرا مهما للبروتين عالي الجودة، إضافة إلى احتوائه على الكولين الذي يدعم وظائف الدماغ والقدرات الإدراكية.

كما تشير إلى أن الأجبان الصلبة والطحينة والزبدة تساهم في تعويض نقص الكالسيوم وفيتامين B12، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على صحة العظام والوقاية من الهشاشة.

كيف تدعم الخضروات والدهون الصحية الجسم بعد التقدم في العمر؟

تؤكد زاليتوفا أن الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والكرنب تحتوي على عناصر مهمة لصحة الجسم، بما في ذلك أحماض أوميجا-3، مع ضرورة طهيها بالبخار لفترة قصيرة لتقليل حمض الأوكساليك.

كما تشدد على أهمية أحماض أوميجا-3 الدهنية لصحة الدماغ، مشيرة إلى ارتباط ارتفاع مستواها لدى كبار السن بتباطؤ تدهور الوظائف الإدراكية وتقليل خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، وتعد الأسماك الدهنية من أهم مصادرها.

ما النصائح الغذائية الأهم بعد سن الستين؟

توصي الخبيرة بعدة إرشادات غذائية أساسية، أبرزها:

-تجنب الإفراط في تناول الطعام والحد من الدهون والكربوهيدرات.

-دعم صحة القلب والأوعية الدموية للوقاية من تصلب الشرايين.

-الاعتماد على نظام غذائي متوازن يشمل الخضروات والفواكه.

-اختيار أطعمة سهلة الهضم.

-تحفيز الشهية بإضافة التوابل مثل الثوم والبصل والأعشاب الطبيعية.

