وفاة الدكتور صبحي غنيم رئيس جامعة المنوفية الأسبق

كتب : عمر صبري

02:22 م 22/04/2026

الدكتور صبحي غنيم

نعى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور صبحي غنيم، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة التعليم الجامعي والعمل الأكاديمي، داعين المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

يذكر أن الراحل كان نموذجًا مشرفًا في الإخلاص والتفاني، وترك بصمات واضحة في تطوير جامعة المنوفية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وله إسهاماته المتميزة في خدمة العملية التعليمية والبحث العلمي.

