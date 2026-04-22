نعى الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، الدكتور صبحي غنيم، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة التعليم الجامعي والعمل الأكاديمي، داعين المولى – عز وجل – أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه وتلاميذه الصبر والسلوان.

يذكر أن الراحل كان نموذجًا مشرفًا في الإخلاص والتفاني، وترك بصمات واضحة في تطوير جامعة المنوفية والارتقاء بالمنظومة التعليمية، وله إسهاماته المتميزة في خدمة العملية التعليمية والبحث العلمي.

إشراف البعثات.. تعرف على شرط ضروري لو عايز تدرس في جامعات برا 2026





بنسبة 10%.. رئيس جامعة العاصمة يكشف تفاصيل رفع أعداد الطلاب الوافدين





قواعد جديدة لقبول المصريين بالجامعات الأجنبية



