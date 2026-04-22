شهد حفل "تيفاني آند كو" حضورا لافتا لعدد كبير من النجمات اللاتي تنافسن على لفت الأنظار بإطلالات أنيقة، لكن بعضهن اتجهن فساتين جريئة، سواء من حيث القصات أو الأقمشة أو التفاصيل اللافتة.

فيما يلي، أجرأ إطلالات النجمات في هذا الحفل، وفقا لمجلة "vogue".

جريتا لي

ظهرت الممثلة الأمريكية جريتا لي بفستان جريء بصيحة "الهاف ستومك" مزيج من اللونين الأزرق الفاتح من الأعلى والأسود من الأسفل، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها مع وضع مكياج قوي وترابي.

أماندا سيفريد

ارتدت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية أماندا سيفريد فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الفضي اللامع، وتميز بقصة دائرية عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانين وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وحلق، ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأسود.

ديان كروجر

بينما أطلت الممثلة الألمانية بفستان ملفت، تميّز الجزء العلوي من الفستان بتطريزات كريستالية فخمة ودقيقة، عكست حرفية عالية ولمسة مترفة لافتة. أما التنورة، فجاءت مزيّنة بشراريب متلألئة بلون أزرق جليدي حالم. واكتملت هذه الإطلالة بتنسيق جميل مع مجوهرات راقية من تيفاني أند كو. Tiffany & Co.، واختارت وضع مكياجا نيود يتناسب مع لون بشرتها.

زانا روبرتس راسي

ارتدت الصحفية وسيدة أعمال البريطانية زانا روبرتس راسي بتوب مُلفت طويل باللون الأسود، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر وبصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه بنطلون بنفس اللون بأرجل واسعة، واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المسندلة بانسيابية، وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.

فالنتينا فيرير

تألقت عارضة الأزياء والممثلة الأرجنتنية فالنتينا فيرير بفستان بقصة الكب باللون البني، تمشز بأنه شفافا من الأسفل ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.