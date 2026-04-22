إعلان

خطفت الأنظار.. أجرأ إطلالات النجمات في حفل "تيفاني آند كو"

كتب : أسماء مرسي

01:00 م 22/04/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    زانا روبرتس راسي
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    ديان كروجر
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    فالنتينا فيرير
  • عرض 9 صورة
    جريتا لي
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أماندا سيفريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد حفل "تيفاني آند كو" حضورا لافتا لعدد كبير من النجمات اللاتي تنافسن على لفت الأنظار بإطلالات أنيقة، لكن بعضهن اتجهن فساتين جريئة، سواء من حيث القصات أو الأقمشة أو التفاصيل اللافتة.

فيما يلي، أجرأ إطلالات النجمات في هذا الحفل، وفقا لمجلة "vogue".

جريتا لي

ظهرت الممثلة الأمريكية جريتا لي بفستان جريء بصيحة "الهاف ستومك" مزيج من اللونين الأزرق الفاتح من الأعلى والأسود من الأسفل، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها مع وضع مكياج قوي وترابي.

أماندا سيفريد

ارتدت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية أماندا سيفريد فستانا قصيرا فوق الركبة باللون الفضي اللامع، وتميز بقصة دائرية عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانين وأكملت اللوك بمجوهرات ماسية مكونة من قلادة، وحلق، ونسقت مع اللوك حذاء أنيق باللون الأسود.

ديان كروجر

بينما أطلت الممثلة الألمانية بفستان ملفت، تميّز الجزء العلوي من الفستان بتطريزات كريستالية فخمة ودقيقة، عكست حرفية عالية ولمسة مترفة لافتة. أما التنورة، فجاءت مزيّنة بشراريب متلألئة بلون أزرق جليدي حالم. واكتملت هذه الإطلالة بتنسيق جميل مع مجوهرات راقية من تيفاني أند كو. Tiffany & Co.، واختارت وضع مكياجا نيود يتناسب مع لون بشرتها.

زانا روبرتس راسي

ارتدت الصحفية وسيدة أعمال البريطانية زانا روبرتس راسي بتوب مُلفت طويل باللون الأسود، تميز بأنه مكشوفا عند منطقة الصدر وبصيحة الظهر المكشوف، ونسقت معه بنطلون بنفس اللون بأرجل واسعة، واعتمدت مكياجا ناعما واختارت تسريحة الشعر المسندلة بانسيابية، وزينت اللوك بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وأسورة.

فالنتينا فيرير

تألقت عارضة الأزياء والممثلة الأرجنتنية فالنتينا فيرير بفستان بقصة الكب باللون البني، تمشز بأنه شفافا من الأسفل ومزود بفتحة ساق جريئة أحد الجانبين، واعتمدت مكياجا ناعما واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

حفل تيفاني الموضة جريتا لي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
أخبار المحافظات

بالفيديو- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
بـ 179 مليون جنيه.. "برشامة" يواصل تربعه على قمة إيرادات الأفلام
زووم

بـ 179 مليون جنيه.. "برشامة" يواصل تربعه على قمة إيرادات الأفلام
2000 جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
أخبار مصر

2000 جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
حلم إسباني ضائع وتجربة تمثيل.. حمد فتحي يحكي لمصراوي كواليس رحلته بين السلة
رياضة عربية وعالمية

حلم إسباني ضائع وتجربة تمثيل.. حمد فتحي يحكي لمصراوي كواليس رحلته بين السلة
دخل البلكونات.. قرد المنوفية الهارب يقتحم شرفات المنازل - فيديو وصور
أخبار المحافظات

دخل البلكونات.. قرد المنوفية الهارب يقتحم شرفات المنازل - فيديو وصور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟