أظهرت الصور الأولى للقرد الهارب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، تحركاته السريعة بين الأشجار وقفزه إلى نوافذ بعض المنازل، ما أثار انتباه وقلق الأهالي في المنطقة.

تحركات سريعة

كشف مصدر مسؤول لموقع "مصراوي"، أن القرد يتواجد حاليًا داخل نطاق المنطقة الأولى، ويتنقل بشكل متكرر بين الأشجار والبلكونات، وهو ما يجعل عملية الإمساك به تحتاج إلى التعامل بحذر ودقة.

تضييق نطاق التحرك

أوضح المصدر أن فرق الطب البيطري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية تعمل على متابعة تحركات القرد لحظة بلحظة، مع محاولة تضييق نطاق وجوده داخل مساحة محددة، لتسهيل السيطرة عليه دون تعريضه أو المواطنين لأي أذى.

خطة السيطرة

تسعى الفرق المختصة إلى استدراج القرد والتعامل معه بالأساليب المناسبة، تمهيدًا للإمساك به بشكل آمن، خاصة مع طبيعة حركته السريعة وقفزه المستمر بين الأشجار والمباني.

الإيداع في مكان آمن

أشار المصدر إلى أنه فور السيطرة عليه، سيجري نقله إلى إحدى الحدائق المخصصة، لضمان تأمينه ومنع تكرار الواقعة.

متابعة مستمرة

تتواصل الجهود الميدانية داخل المنطقة الأولى، وسط متابعة دقيقة لتحركات القرد، لحين إنهاء الموقف بشكل كامل والسيطرة عليه.

