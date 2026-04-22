شهدت كلية الهندسة بجامعة القاهرة انطلاق فعاليات اليوم الرابع والأخير من ملتقى التوظيف والتدريب الذي تنظمه الجامعة، في إطار حرصها على دعم طلابها وخريجيها وتأهيلهم لسوق العمل، وتعزيز جسور التواصل مع كبرى المؤسسات والشركات.

وتفقد رئيس جامعة القاهرة، أجنحة المعرض المصاحب للملتقى، والذي يضم نخبة من الشركات الكبرى العاملة في القطاع الهندسي، حيث اطلع على طبيعة الفرص التدريبية والتوظيفية التي تتيحها هذه الشركات للطلاب والخريجين، كما أجرى حوارات مباشرة مع ممثليها للتعرف على متطلبات سوق العمل، وآليات إعداد الكوادر الهندسية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

كما أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، نقاشات موسعة مع ممثلي المؤسسات المشاركة، تناولت سبل تعزيز التعاون مع الجامعة، وتطوير البرامج التدريبية التي تسهم في رفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم مهنيًا، بما يحقق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويُسهم في بناء مسارات مهنية ناجحة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن ملتقى التوظيف والتدريب يمثل منصة حيوية لربط مخرجات العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى حرص الجامعة على تنظيمه سنويًا بشكل متطور يواكب المتغيرات المتسارعة في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن تواجد هذا العدد المتميز من الشركات يعكس ثقة مؤسسات سوق العمل في خريجي جامعة القاهرة، وقدرتهم على المنافسة محليًا وإقليميًا.

ويشارك في اليوم الرابع للملتقى، أكثر من 50 شركة، وأكثر من 30 متحدث ومشارك في الجلسات الحوارية من رواد الصناعة، وأكثر من 30 مرشد مهني ومتخصص، وبمشاركة نحو 10 آلاف من طلاب الكلية وخريجيها الذين سجلوا لحضور الفعاليات.

ويُذكر أن ملتقى التوظيف والتدريب الذي تنظمه جامعة القاهرة يُقام بمشاركة أكثر من 130 شركة ومؤسسة من كبرى الكيانات المحلية والدولية، ويوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل وتدريب في مجالات متنوعة، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة وجلسات إرشاد مهني، بما يعزز جاهزية الطلاب والخريجين للالتحاق بسوق العمل، وقد انطلقت فعاليات الملتقى يومي 19 و20 أبريل داخل الحرم الجامعي، ويوم 21 داخل كلية طل قصر العيني وسط تفاعل واسع من الطلاب والخريجين.

إشراف البعثات.. تعرف على شرط ضروري لو عايز تدرس في جامعات برا 2026





بنسبة 10%.. رئيس جامعة العاصمة يكشف تفاصيل رفع أعداد الطلاب الوافدين





قواعد جديدة لقبول المصريين بالجامعات الأجنبية



