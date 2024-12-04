دراسة تكشف .. الجرعة العالية من فيتامين سي تطيل عمر مرضى السرطان

أظهرت دراسة جديدة، أن تلقى جرعات عالية من فيتامين سي بجرعات عن طريق الوريد إلى نظام العلاج الكيميائي، ساعدت مرضى سرطان البنكرياس على إطالة أعمارهم من 8 إلى 16 شهر، بحسب ما ذكره موقع "ستادي فايندز".

ويعد هذا المرض مميتاً، ويبلغ متوسط ​​البقاء على قيد الحياة 8 أشهر مع العلاج، وربما أقل بدون علاج، ويعتبر معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات ضئيلاً.

وعندما بدأ فريق البحث من جامعة أيوا التجربة، ظن الباحثون أنها ستكون ناجحة إذا وصل المرضى إلى 12 شهراً من البقاء على قيد الحياة.

وظهرت النتائج تضاعف المعدل الإجمالي للبقاء على قيد الحياة إلى 16 شهراً.

وشارك في التجربة 34 مريضاً بسرطان البنكرياس في المرحلة الرابعة، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، الأولى تلقت العلاج الكيميائي القياسي، والثانية تلقت نفس العلاج مضافاً إليه حقن وريدي من 75 غراماً من فيتامين سي 3 مرات في الأسبوع.

وقال الدكتور جوزيف كولين الباحث الذي أشرف على الدراسة: "لا يزيد العلاج من البقاء على قيد الحياة بشكل عام فحسب، بل يبدو أن المرضى يشعرون بتحسن مع العلاج. لديهم آثار جانبية أقل، ويبدو أنهم قادرون على تحمل المزيد من العلاج".









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