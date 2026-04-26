أشارت الدكتورة ماريا كوستيليوفا إلى أن تناول الأدوية بالتزامن مع بعض الأطعمة والمشروبات يؤثر بشكل مباشر على فعاليتها، ما قد يؤدي إلى تقليل تأثيرها العلاجي.

لماذا ينصح بتجنب تناول الأدوية مع الشاي والقهوة؟

ينصح بتناول الأقراص الدوائية مع الماء، إذ إن الشاي والقهوة قد يؤثران في فعالية بعض الأدوية لاحتوائهما على التانينات، وهي مواد قابضة يمكن أن ترتبط ببعض المركبات الدوائية، مثل تلك التي تحتوي على الحديد، مما يقلل من فعاليتها

لذلك يفضل تأجيل تناول الأدوية لمدة ساعة إلى ساعتين على الأقل بعد شرب الشاي أو القهوة، خاصة في الصباح.

كيف تؤثر منتجات الألبان والمكملات الغذائية على امتصاص الأدوية؟

يوصى بتجنب تناول بعض المضادات الحيوية مع منتجات الألبان، إذ يمكن أن تعيق هذه المنتجات امتصاص الدواء في الجسم وتكوّن مركبات غير قابلة للذوبان، مما يقلل من فعاليته.

وتحدث مكملات المغنيسيوم والحديد تأثيرا مشابها، كما لا ينصح بتناول فيتامين سي بالتزامن مع حبوب منع الحمل، لما قد يسببه ذلك من تداخل في تأثيرها.

كيف يؤثر فيتامين سي على امتصاص هرمون الإستراديول في الجسم؟

يحدث ذلك لأن فيتامين C يتداخل مع هرمون الإستراديول على مستوى المستقبلات في الأمعاء، حيث يتنافس معه، مما قد يؤدي إلى زيادة تركيزه في الجسم.

لماذا يجب عدم تناول المضادات الحيوية مع أدوية تقليل حموضة المعدة في الوقت نفسه؟

لذلك ينصح بالفصل بين تناول المضادات الحيوية والأدوية التي تقلل من حموضة المعدة، إذ إن تناولها معًا قد يؤدي إلى انخفاض فعالية هذه الأدوية.

كيف يؤثر عصير الجريب فروت على استقلاب الأدوية؟

قد تؤدي بعض المركبات الموجودة في الأطعمة النباتية، مثل عصير الجريب فروت، إلى إبطاء عملية استقلاب العديد من الأدوية في الكبد، مما يسبب ارتفاع مستوياتها في الدم.

ويشمل ذلك بعض الأدوية مثل الستاتينات، الأمر الذي قد يزيد من احتمالية ظهور آثار جانبية غير مرغوب فيها.

كما شددت على ضرورة تجنب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين K، مثل الخضراوات الورقية، عند استخدام الأدوية التي تؤثر على تخثر الدم، إذ يمكن أن يقلل ذلك من فعالية هذه الأدوية ويزيد من خطر حدوث التجلطات.

لماذا يجب الحذر من تناول فيتامين K مع أدوية تخثر الدم؟

يجب عند تناول مضادات الاكتئاب، تجنب أطعمة مثل الأجبان المعتقة واللحوم المدخنة والأطعمة المخمرة، لأنها قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والصداع.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على امتصاص وفعالية الأدوية؟

قد يؤثر تناول الأدوية مع المشروبات الغازية أو غيرها من المشروبات غير الكحولية في فعاليتها، بل وقد يسبب بعض الآثار الجانبية.

فالمشروبات الغازية المحلاة تحتوي على مكونات مثل ثاني أكسيد الكربون والسكروز والفركتوز والمنكهات والأحماض الغذائية، والتي قد تغيّر مؤقتًا درجة حموضة المعدة، وتؤدي إلى تكوّن الغازات بسرعة، كما قد تسرع أو تبطئ من ذوبان الغلاف الدوائي للأقراص، مما ينعكس على امتصاص الدواء.

