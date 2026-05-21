يُعد تناول الشمام في الصباح من العادات الغذائية المفيدة، إذ يساهم في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال ساعات النوم، كما يمد الجسم بجرعة جيدة من فيتاميني A وC، اللذين يدعمان صحة المناعة والبشرة. ورغم فوائده الصحية المتعددة، فإن تأثيراته الغذائية لا ترتبط بوقت تناوله صباحًا فقط، بل يمكن الاستفادة منها في أي وقت من اليوم، وفقًا لما ذكره موقع WebMD.

الفوائد الصحية لتناول الشمام صباحًا



ترطيب الجسم



يحتوي الشمام على نسبة مرتفعة من الماء تصل إلى نحو 90%، ما يجعله خيارًا مناسبًا للمساعدة في ترطيب الجسم وتعويض السوائل بعد الاستيقاظ.

دعم المناعة وصحة البشرة



يوفر كوب واحد من الشمام كميات جيدة من فيتاميني A وC، اللذين يساهمان في تعزيز إنتاج الكولاجين ودعم الجهاز المناعي، ما يساعد على الحفاظ على صحة الجلد وتقوية المناعة.

تعزيز مضادات الأكسدة



يحتوي الشمام على مضادات أكسدة مهمة، أبرزها البيتا كاروتين، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة وتقليل الإجهاد التأكسدي داخل الجسم.

دعم صحة العين



يساهم البيتا كاروتين والمركبات النباتية الموجودة في الشمام في دعم صحة العين، وقد تساعد في تقليل خطر المشكلات المرتبطة بالتقدم في العمر.

تنبيهات صحية مهمة



مشكلات هضمية محتملة



قد يعاني بعض الأشخاص من انزعاج هضمي مؤقت عند تناول الفاكهة على معدة فارغة، خاصة في ساعات الصباح الأولى.

تأثيره على مستوى السكر في الدم



تناول الشمام بمفرده على معدة فارغة قد يؤدي إلى ارتفاع أسرع نسبيًا في مستويات السكر بالدم، مقارنة بتناوله مع أطعمة تحتوي على البروتين أو الدهون الصحية.

لذلك يُنصح بتناوله إلى جانب الزبادي اليوناني أو البيض أو حفنة من المكسرات، للمساعدة في تعزيز الشعور بالشبع والحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم لفترة أطول.

