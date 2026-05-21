وأكد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الهيئة تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع الشركات البولندية الراغبة في الاستثمار داخل مصر، باعتبارها بوابة استراتيجية لأسواق الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ميهاو موركوتشينسكى سفير جمهورية بولندا بالقاهرة والوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزيادة فرص الاستثمار والشراكة الصناعية بين الجانبين.

دعم الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا

وبحسب بيان صحفي، شهد اللقاء استعراض رؤية الهيئة العربية للتصنيع في دعم الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب تدريب الكوادر البشرية وفق أحدث آليات التصنيع الرقمي.

وتناولت المباحثات بحث الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية المتطورة للهيئة، والخبرات البولندية في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها الصناعات الدفاعية والمدنية، وصناعة السيارات، والسكك الحديدية، ووسائل النقل صديقة البيئة، والإلكترونيات، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، ومحطات معالجة المياه، والصناعات الطبية.

السوق المصري يمثل وجهة جاذبة للاستثمارات البولندية

من جانبه، أكد سفير بولندا بالقاهرة أن السوق المصري يمثل وجهة جاذبة للاستثمارات البولندية، ويحظى بأهمية استراتيجية على مستوى المنطقة، معربًا عن تطلعه لدعوة كبرى الشركات البولندية لزيارة مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، لبحث فرص التعاون والاستفادة من الإمكانيات الصناعية والاستثمارية المتاحة، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات صناعية واعدة بين البلدين.