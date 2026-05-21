هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات خلال الساعات الماضية، حول انفصال المطربة أصالة نصري عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، ليثير الأمر حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شائعات متداولة عن طلاق أصالة وفائق حسن

وتلتزم أصالة الصمت بشأن الشائعات المتداولة بشأن طلاقها من زوجها فائق حسن، إذ لم يعلق أيا منهما عما يتداول سواء بالتأكيد أو النفي حتى الآن.

وبالبحث في حساب أصالة نصري على إنستجرام، تبين أنها لازالت تحتفظ بصورة تجمعها مع زوجها فائق حسن.

حديث أصالة نصري عن زوجها فائق حسن

وكانت أصالة قد تحدثت في تصريحات سابقة عن زوجها خلال لقائها في برنامج "حبر سري"، قائلة: "فايق بعتبره فرصة لي للحياة من جديد، بكم الإنسانيات والكرم والحنان والشجاعة والنبل اللي فيه".

وأضافت: "أنا اليوم شخصية مركبة على المستوى الأنثوي، ومرّيت بتجارب غير جيدة، وكان صعب على شخص عادي يحتويها ويتحملها، لكنه شخص غير عادي ومعطاء، وكان دائمًا صديق وعزيز وواقف جانبي وقفة أبطال".

وتابعت: "وهو نفس الشيء كزوج وحبيب بشكل غير عادي، وحنون بشكل فائق مثل اسمه، وكريم بكل شيء، بإنسانيته ومعلوماته وفكره، قارئ ومثقف وراقي ومحترم وناجح بكل شيء".

