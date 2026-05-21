إعلان

الداخلية تكشف حقيقة "ديلر العجوزة".. خلافات تدفع سيدة لاتهام جيرانها

كتب : علاء عمران

12:04 م 21/05/2026 تعديل في 12:09 م

ضبط سيدة- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بالصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بأحد شوارع منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين الأهالي.

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة القائمة على النشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تحريات الأمن تكشف مفاجأة في واقعة العجوزة

وباستدعائها وسؤالها بشأن ما ورد بالمنشور، أقرت بأن الواقعة لا تتعلق بترويج مواد مخدرة، وإنما بسبب خلافات بينها وبين 3 أشخاص اتهمتهم بالتعدي عليها بالسب وتهديدها أثناء تواجدهم أسفل العقار محل سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في تحديد وضبط المشكو في حقهم، وتبين أنهم صاحب محل وموظفان مقيمون بالمنطقة نفسها.

وبمواجهتهم، نفوا ما نسب إليهم، مؤكدين أن السيدة قامت بتصويرهم دون علمهم أثناء وقوفهم أمام محل أحدهم، واتهموها بالتشهير والإبلاغ الكاذب.

فحص أمني يكشف تكرار الشكاوى الكيدية

كما كشفت التحريات النهائية اعتياد السيدة على تقديم شكاوى كيدية ضد جيرانها دون صحة الوقائع التي تضمنتها البلاغات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط

علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية النيابة العامة ديلر العجوزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
رياضة محلية

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"
20 صورة.. إطلالات جورجينا خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان
زووم

20 صورة.. إطلالات جورجينا خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان
ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على هامش مهرجان "كان"
زووم

ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على هامش مهرجان "كان"
ما الحالات التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين؟.. الوزارة توضح
أخبار مصر

ما الحالات التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين؟.. الوزارة توضح
بعد ارتفاع سعرها.. 4 أطباق سلطة بدون طماطم وبفائدة غذائية أعلى
نصائح طبية

بعد ارتفاع سعرها.. 4 أطباق سلطة بدون طماطم وبفائدة غذائية أعلى

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا تراجع سعر الدولار بشكل مفاجئ مقابل الجنيه؟
جولدمان ساكس يخالف التوقعات: المركزي المصري سيرفع سعر الفائدة 1% اليوم
احذر استخدامه.. هيئة الدواء تحذر من تشغيلة مجهولة المصدر لكريم شهير