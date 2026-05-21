

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بالصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة بأحد شوارع منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين الأهالي.

وبالفحص والتحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السيدة القائمة على النشر، وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة.

تحريات الأمن تكشف مفاجأة في واقعة العجوزة

وباستدعائها وسؤالها بشأن ما ورد بالمنشور، أقرت بأن الواقعة لا تتعلق بترويج مواد مخدرة، وإنما بسبب خلافات بينها وبين 3 أشخاص اتهمتهم بالتعدي عليها بالسب وتهديدها أثناء تواجدهم أسفل العقار محل سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوات الأمن في تحديد وضبط المشكو في حقهم، وتبين أنهم صاحب محل وموظفان مقيمون بالمنطقة نفسها.

وبمواجهتهم، نفوا ما نسب إليهم، مؤكدين أن السيدة قامت بتصويرهم دون علمهم أثناء وقوفهم أمام محل أحدهم، واتهموها بالتشهير والإبلاغ الكاذب.

فحص أمني يكشف تكرار الشكاوى الكيدية

كما كشفت التحريات النهائية اعتياد السيدة على تقديم شكاوى كيدية ضد جيرانها دون صحة الوقائع التي تضمنتها البلاغات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

