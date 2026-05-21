ممدوح عباس يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

زف ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك بشرى سارة لجماهير القلعة البيضاء، بعد التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وتصدر ترتيب الدوري بـ56 نقطة.

بشرى سارة من ممدوح عباس للزمالك

قال ممدوح عباس في تصريحات عبر قناة الحياة: "أوجه التحية لمجلس إدارة الزمالك، لأنهم تحملوا المصاعب والضغوطات، وتحملوا ما يتحمله بشر، شاهدت حسين لبيب أمس، وكأنه يبلغ من العمر 100 عاما".

وأضاف: "أبشر الجماهير أنه سيتم فك القيد قريبا جدا، وسنشارك في دوري أبطال أفريقيا بأريحية تامة، لدينا حلول عديدة لهذه الأزمة".

