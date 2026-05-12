يعاني كثير من الأشخاص من آلام الظهر بشكل متكرر، وغالبا ما تنسب هذه المشكلة إلى الإرهاق أو الجلوس لفترات طويلة، لكن الأطباء يشيرون إلى أن بعض أنواع الألم قد تكون مؤشرا على اضطرابات صحية أعمق تتجاوز المشكلات العضلية المعتادة.

ويؤكد مختصون أن تجاهل آلام الظهر المستمرة أو الاكتفاء بالمسكنات قد يؤخر اكتشاف أمراض مزمنة أو خطيرة، خاصة عندما تترافق الأعراض مع تغيرات صحية أخرى.

وقال البروفيسور زامبيلي بينتو، المتخصص في أمراض الجهاز العضلي الهيكلي بجامعة سيدني للتكنولوجيا، إن فهم آلام الظهر المزمنة لا يقتصر على فحص العمود الفقري فقط، بل يتطلب النظر إلى تأثير أعضاء الجسم المختلفة وعلاقتها بالجهاز العصبي والالتهابات.

اضطرابات الجهاز الهضمي وآلام الظهر

تشير أبحاث حديثة إلى وجود علاقة بين صحة الأمعاء وآلام الظهر، فيما يعرف بمحور "الأمعاء - العمود الفقري"، حيث يمكن لاختلال توازن البكتيريا النافعة داخل الأمعاء أن يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم.

وقد ينتج هذا الخلل عن التوتر أو سوء التغذية أو الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، ما يسمح بانتقال مواد ضارة إلى الدم، وهو ما قد يؤثر في الأعصاب والمفاصل والعمود الفقري.

كما ترتبط بعض اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي والإمساك وفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، بارتفاع احتمالات الإصابة بآلام الظهر.

وأظهرت دراسة شملت نحو 7 آلاف شخص أن الأنظمة الغذائية التي تزيد الالتهابات قد ترفع خطر الإصابة بآلام الظهر بنسبة تصل إلى 32%، بينما تساعد الأنظمة الغذائية الصحية مثل حمية البحر الأبيض المتوسط في تقليل الالتهابات ودعم صحة العمود الفقري، بحسب ديلي.

سرطان البنكرياس وآلام الظهر

في بعض الحالات النادرة، قد يكون ألم الظهر المستمر علامة مبكرة على الإصابة بسرطان البنكرياس، خاصة إذا استمر لفترة طويلة دون سبب واضح.

ويشير الأطباء إلى أن موقع البنكرياس داخل البطن قد يؤدي إلى امتداد الألم نحو الظهر، وغالبًا ما يكون الألم خفيفًا ومستمرًا وليس حادًا.

وحذر الدكتور جيري كوبس، المدير الطبي لأحد مراكز علاج السرطان، من تجاهل الألم غير المبرر، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر يلعب دورًا مهمًا في تحسين فرص العلاج.

أمراض القلب وآام الظهر

لا تظهر أمراض القلب دائما في صورة ألم بالصدر، إذ قد يشعر بعض المرضى، خصوصًا النساء وكبار السن ومرضى السكري، بآلام في الظهر نتيجة مشكلات قلبية.

وأوضح الدكتور أوليفر جوتمان، استشاري أمراض القلب في مستشفى سانت بارثولوميو، أن بعض حالات الذبحة الصدرية قد تسبب ألمًا في الظهر بسبب تشابه المسارات العصبية بين القلب والظهر.

وغالبًا ما يزداد هذا الألم مع المجهود البدني ويترافق مع التعرق أو ضيق التنفس، قبل أن يخف مع الراحة، وهي أعراض تستدعي التقييم الطبي الفوري.

تمدد الشريان الأبهر وآلام الظهر

من الحالات الخطيرة أيضًا المرتبطة بآلام الظهر تمدد الشريان الأبهر، وهي حالة يحدث فيها ضعف في جدار الشريان الرئيسي بالجسم.

وقد يظهر التمدد في صورة ألم مفاجئ وحاد بالظهر، خاصة إذا ترافق مع الغثيان أو صعوبة التنفس أو امتداد الألم إلى الفك أو الذراع، وهي حالة طبية طارئة تتطلب التدخل السريع.

ضعف عضلات قاع الحوض وآلام الظهر

عند النساء، قد يكون ألم أسفل الظهر مرتبطا بضعف عضلات قاع الحوض، وهي العضلات المسؤولة عن دعم المثانة والرحم والأمعاء.

وقد يؤدي ضعف هذه العضلات إلى اضطراب وضعية الجسم وزيادة الضغط على العمود الفقري، إضافة إلى أعراض أخرى مثل سلس البول أو الإمساك أو الألم أثناء العلاقة الزوجية.

وتوضح الدكتورة أريانا ميتروبولوس، المتخصصة السريرية بجامعة هارفارد، أن كثيرا من النساء لا يدركن العلاقة بين عضلات الحوض وآلام الظهر، مشيرة إلى أن تمارين تقوية هذه العضلات قد تساعد في تخفيف الألم وتحسين دعم الجسم للعمود الفقري.

