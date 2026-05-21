البورصة المصرية تعلن تعطيل جلسات التداول بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت البورصة المصرية تعطيل جلسات التداول خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو وحتى يوم الأحد الموافق 31 مايو.

موعد عودة البورصة للعمل

وأوضحت البورصة في بيان منشور على موقعها الإلكتروني، أنه سيتم استئناف جلسات التداول اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1 يونيو 2026.

مواعيد عمل البورصة المصرية

تعمل البورصة المصرية من يوم الأحد إلى يوم الخميس، حيث تبدأ جلسات التداول في تمام الساعة 10 صباحًا وتستمر حتى الساعة 2:30 ظهرًا.