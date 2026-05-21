5 صور من بكاء محمد شحاتة بعد التتويج بالدوري

دخل محمد شحاتة لاعب خط وسط نادي الزمالك، في نوبة بكاء عقب فوز الفريق ببطولة الدوري المصري، وحصد اللقب الـ15 له في تاريخه.

وفاز الزمالك بهدف نظيف علي سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة للدوري المصري، ليتوج باللقب وسط منافسة شرسة مع الأهلي وبيراميدز.

بكاء محمد شحاتة في احتفالات الزمالك

تأثر محمد شحاتة عقب فوز الزمالك بدرع الدوري، ودخل في نوبة بكاء شديدة نظرًا للظروف الصعبة التي يمر بها مؤخرًا.

وتلقي شحاتة نبأ وفاة والده الإسبوع الماضي، قبل أن يتسبب في ضياع كأس الكونفدرالية من الفريق بإهدار ركلة الجزاء الثامنة أمام اتحاد العاصمة بلقاء الإياب.

