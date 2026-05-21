يُعد الماتشا نوعًا من الشاي الأخضر المطحون عالي الجودة، ويتميز باحتوائه على تركيز مرتفع من مضادات الأكسدة، إلى جانب حمض الثيانين الأميني، ويساهم تناوله بانتظام في دعم صحة القلب والكبد، وتعزيز وظائف الدماغ من خلال تحسين التركيز واليقظة دون التسبب في التوتر المرتبط ببعض المشروبات المنبهة، كما قد يساعد في دعم عملية التمثيل الغذائي وإدارة الوزن عند دمجه مع نظام غذائي متوازن.



وبحسب ما ذكره موقع Verywell Health، فإن للماتشا العديد من الفوائد الصحية المهمة.



الفوائد الصحية للماتشا



غني بمضادات الأكسدة



يحتوي الماتشا على نسبة مرتفعة من الكاتيكينات، وخاصة مركب إيبيغالوكاتشين غالات (EGCG)، الذي يساعد على مكافحة الجذور الحرة وحماية الخلايا من الأضرار المرتبطة بالأمراض المزمنة.



تعزيز الهدوء والتركيز



يحتوي الماتشا على حمض الثيانين الأميني، الذي يساهم في تعزيز الاسترخاء وتحسين التركيز والانتباه. كما يساعد هذا المركب في تقليل التأثيرات الحادة للكافيين، ما يمنح شعورًا بالطاقة المتوازنة دون التوتر أو الانخفاض المفاجئ في النشاط.



دعم صحة القلب والتمثيل الغذائي



تشير بعض الدراسات إلى أن الشاي الأخضر قد يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، كما قد يساعد في تعزيز حرق الدهون ودعم التحكم في الوزن عند دمجه مع النشاط البدني المنتظم.



دعم وظائف الكبد



يساعد الماتشا، بفضل تركيبته الغنية بالعناصر الغذائية ومحتواه من الكلوروفيل، في دعم وظائف الكبد والمساهمة في التخلص من السموم بكفاءة أكبر.



تعزيز صحة الدماغ



يرتبط تناول الماتشا بانتظام بتحسين الأداء الإدراكي ودعم الذاكرة، إلى جانب المساعدة في تقليل مستويات التوتر وتعزيز صفاء الذهن.



أمور يجب مراعاتها عند تناول الماتشا



محتوى الكافيين



نظرًا لاستهلاك أوراق الشاي كاملة في الماتشا، فإنه يحتوي على كمية معتدلة من الكافيين. وقد يؤدي الإفراط في تناوله إلى الشعور بالتوتر أو التسبب في اضطرابات النوم لدى بعض الأشخاص.



تأثير الحليب على امتصاص مضادات الأكسدة



قد يقلل خلط الماتشا بحليب البقر من امتصاص مضادات الأكسدة بسبب بروتين الكازين الموجود في الحليب، لذلك يُفضل تناوله مع الماء أو الحليب النباتي للحصول على أقصى فائدة.



درجة حرارة المشروب



قد يؤدي تناول المشروبات الساخنة جدًا بشكل متكرر إلى زيادة طفيفة في خطر الإصابة بمشكلات في المريء، لذا يُنصح بترك الماتشا يبرد قليلًا قبل شربه.

