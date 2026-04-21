هل تختلف فوائد الفلفل باختلاف ألوانه؟

كتب : أسماء مرسي

10:00 ص 21/04/2026

الفلفل الحلو من أكثر الخضروات استخداما عن تحضير الوجبات، ليس فقط لنكهته المميزة، بل لكونه كنزا غذائيا للصحة، ومع تعدد ألوانه بين الأخضر والأصفر والأحمر، يقع الكثيرون في حيرة حول اللون الذي يدعم صحتهم ويقوي مناعتهم؟

ما الذي يجعل الفلفل الأحمر كنزا غذائيا لمضادات الأكسدة؟

وفقا لموقع " Verywell Health"، الفلفل الأحمر هو الثمرة التي وصلت إلى مرحلة النضج الكامل،هذا يجعله كنزا غذائيا لمضادات الأكسدة ومركبات "الكاروتينات" التي تحمي الخلايا من التلف وتقلل الالتهابات.

وإذا كنت تبحث عن تعزيز المناعة، الأحمر يتفوق بتركيزه العالي جداً من فيتامين C مقارنة ببقية الألوان.

ما فوائد الفلفل الأخضر؟

على الرغم من أن الفلفل الأخضر يُقطف قبل اكتمال نضجه، إلا أنه يمتلك خصائص فريدة، حيث يحتوي على مركبات مثل "اللوتين" و"الزياكسانثين" التي تدعم صحة العين والمناعة، ورغم أن تركيز مضادات الأكسدة فيه أقل من نظيره الأحمر، إلا أنه يظل خيارا منخفض السعرات ومفيدا كجزء من نظام غذائي متنوع.

ماذا عن الألوان المتوسطة بين الأصفر والبرتقالي؟

تمثل هذه الألوان مرحلة انتقالية في رحلة النضج، وهي توفر توازنا غذائيا ممتازا؛ حيث تحتوي على كميات جيدة من مضادات الأكسدة، وفي بعض الحالات، تقترب مستويات فيتامين سي فيها من مستويات الفلفل الأحمر، ما يجعلها خيارا مثاليا لمن يبحث عن تنوع النكهات والفوائد معا.

كيف تحافظ على قيمته الغذائية؟

الحرارة العالية والطهي الطويل هما العدو الأول للعناصر الحساسة مثل فيتامين C، لذا، فإن تناول الفلفل نيئا في السلطات، أو طهيه بشكل خفيف، يضمن لك الاحتفاظ بالحد الأقصى من فوائده الصحية.

