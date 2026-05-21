يُعد فيتامين C من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز المناعة، ودعم صحة البشرة، والمساعدة على امتصاص الحديد. ورغم ارتباط هذا الفيتامين بالبرتقال باعتباره المصدر الأشهر له، فإن هناك العديد من الفواكه التي تتفوق عليه في محتواها من فيتامين C، ما يجعلها خيارات غذائية غنية ومفيدة لدعم صحة الجسم بشكل طبيعي.



الجوافة

تُعرف الجوافة بارتفاع محتواها من فيتامين C، إذ تحتوي الثمرة الواحدة على نحو 125 مليجرامًا، أي ما يعادل 138% من الاحتياج اليومي الموصى به.

كما تتميز بغناها بمضادات الأكسدة، خاصة الليكوبين، الذي قد يساهم في دعم صحة الجسم وتقليل الالتهابات، إضافة إلى دوره المحتمل في تحسين بعض الحالات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم والسكري.



المانجو



توفر حبة مانجو واحدة حوالي 122 مليجرامًا من فيتامين C، بما يعادل 135% من الاحتياج اليومي.

وتُعد المانجو من الفواكه منخفضة الدهون والسعرات الحرارية، كما تحتوي على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين A وB6، وحمض الفوليك، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والألياف.

وتتميز كذلك باحتوائها على البيتا كاروتين، الذي يُعد عنصرًا مهمًا لصحة العين، مع اختلاف خصائصها الغذائية بحسب اللون؛ إذ يحتوي المانجو الأصفر على نسبة أعلى من الكاروتينات، بينما يتميز الأحمر بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.



الفراولة



يحتوي كوب واحد من الفراولة على نحو 119 مليجرامًا من فيتامين C، وهي كمية تتجاوز الاحتياج اليومي الموصى به.

كما تُعد الفراولة مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة، وخاصة الأنثوسيانين، التي تتميز بخصائص مضادة للالتهابات، وقد تسهم في الوقاية من بعض الأمراض ودعم الصحة العامة.

اقرأ أيضًا:

متى يصبح فيتامين سي خطرا على صحتك؟



كيف يزيد فيتامين سي امتصاص الحديد في الجسم؟



