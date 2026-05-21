

يمنح تناول القهوة المثلجة في الصباح دفعة سريعة من النشاط والتركيز بفضل احتوائها على الكافيين، إلا أن تأثيرها الصحي يعتمد إلى حد كبير على المكونات المضافة إليها، مثل السكر ومبيضات القهوة. كما أن تناولها على معدة فارغة قد يؤدي إلى ارتفاع مؤقت في هرمونات التوتر أو يؤثر في توازن ترطيب الجسم.

وبحسب ما ذكره موقع Health، فإن للقهوة المثلجة مجموعة من التأثيرات الصحية التي ينبغي الانتباه إليها.



الآثار الصحية الرئيسية للقهوة المثلجة





تعزيز اليقظة والتركيز



يساعد الكافيين على تثبيط تأثير الأدينوزين، وهو الهرمون المسؤول عن الشعور بالنعاس، كما يحفز بعض النواقل العصبية مثل الدوبامين، ما يساهم في تحسين التركيز وسرعة الاستجابة وزيادة صفاء الذهن.



مقاومة الالتهابات



تحتوي القهوة على مضادات أكسدة تساعد في مكافحة الالتهابات الخلوية، كما قد تساهم في رفع معدل الأيض بشكل مؤقت، ما يساعد الجسم على حرق الطاقة بكفاءة أكبر.



فوائد محتملة لصحة الجهاز الهضمي



قد تحفز القهوة الباردة إفراز الأحماض الهاضمة، ما يساعد على تنشيط حركة الأمعاء، إلا أن حموضتها قد تسبب حرقة المعدة أو عسر الهضم لدى بعض الأشخاص.



عوامل يجب الانتباه إليها



السكريات والسعرات الحرارية المرتفعة



غالبًا ما تحتوي القهوة المثلجة الجاهزة أو المقدمة في المقاهي على كميات كبيرة من الشراب المحلى ومبيضات القهوة، ما قد يزيد من السعرات الحرارية ويرتبط بزيادة الوزن وارتفاع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عند الإفراط في تناولها.







ارتفاع هرمون الكورتيزول



قد يؤدي تناول الكافيين فور الاستيقاظ إلى زيادة مستويات هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، خاصة أن مستوياته تكون مرتفعة طبيعيًا في الصباح، ما قد يسبب الشعور بالتوتر أو القلق لدى البعض.



تأثيرها على الترطيب



تعمل القهوة كمُدر خفيف للبول، ورغم أنها تساهم في ترطيب الجسم على المدى القصير، فإن الاعتماد عليها بدلًا من الماء قد يؤدي إلى جفاف طفيف.



نصائح للحصول على فوائدها بشكل أفضل



يُفضل الانتظار من 60 إلى 90 دقيقة بعد الاستيقاظ قبل تناول القهوة المثلجة، لتجنب التأثير في الارتفاع الطبيعي لهرمون الكورتيزول صباحًا.



يُنصح بتقليل السكر والإضافات الصناعية، واختيار القهوة السوداء أو إضافة كمية قليلة من الحليب أو القرفة للحصول على نكهة صحية أكثر.



من الأفضل شرب كوب من الماء قبل أو مع القهوة للمساعدة في الحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل تأثيرها المدر للبول.

