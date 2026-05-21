

تُعد إضافة بذور الشيا إلى وجبة الإفطار من الطرق الصحية الفعالة لتعزيز القيمة الغذائية اليومية. فهذه البذور الصغيرة غنية بالعناصر المفيدة، إذ تحتوي على البروتين النباتي، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والألياف الغذائية، ما يساعد على الشعور بالشبع والحفاظ على النشاط خلال ساعات الصباح.



وبحسب ما ذكره موقع " webmd"، إليك الفوائد الصحية الرئيسية



تعزيز الطاقة



تتميز بذور الشيا بقدرتها على امتصاص ما يصل إلى 10 أو 12 ضعف وزنها من الماء، ما يؤدي إلى تكوين مادة هلامية داخل المعدة تساعد على إبطاء عملية الهضم. ويساهم ذلك في تعزيز الشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة في تناول السكريات أو الوجبات الخفيفة خلال الصباح.



تنظيم مستويات السكر في الدم



تساعد بذور الشيا على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات في الجسم، ما قد يساهم في الحد من الارتفاع المفاجئ في مستويات السكر بالدم، الأمر الذي يجعلها خيارًا مناسبًا ضمن الأنظمة الغذائية المخصصة لمرضى السكري.



دعم صحة القلب والدماغ





تحتوي بذور الشيا على نسبة جيدة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وخاصة حمض ألفا لينولينيك، الذي يُعرف بدوره في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب والأوعية الدموية، إضافة إلى تعزيز الوظائف الإدراكية.





تحسين صحة الجهاز الهضمي





توفر الحصة الواحدة، التي تعادل نحو ملعقتين كبيرتين، ما يقارب 10 غرامات من الألياف الغذائية، وهو ما يساعد على دعم صحة الأمعاء وتعزيز نمو البكتيريا النافعة، إلى جانب المساهمة في الوقاية من الإمساك.



تعزيز قوة العظام



تُعد بذور الشيا مصدرًا نباتيًا غنيًا بالكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن الأساسية للحفاظ على صحة العظام وتقويتها.



أفكار سهلة لإضافتها إلى الإفطار

مزج بذور الشيا مع الشوفان والحليب وترك الخليط في الثلاجة طوال الليل للحصول على وجبة إفطار كريمية جاهزة.



إضافتها إلى العصائر الطبيعية لزيادة قيمتها الغذائية.

رشها فوق الزبادي اليوناني لإضفاء قوام مقرمش وفائدة غذائية إضافية.

تحضير بودنغ الشيا من خلال خلطها بالحليب أو بدائل الحليب مع القليل من العسل وتركها حتى تتماسك.



نصائح مهمة عند تناول بذور الشيا



يُنصح بتناول ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين يوميًا، لأن الإفراط في تناولها قد يسبب الانتفاخ، خاصة عند عدم شرب كمية كافية من الماء.



عند تناولها جافة أو نيئة، يجب الحرص على شرب السوائل بكميات مناسبة لضمان ترطيبها وتسهيل عملية الهضم.