ارتفاع أسعار الدقيق والسكر والعدس اليوم في الأسواق (موقع رسمي)

كتب : ميريت نادي

12:05 م 21/05/2026

أسعار الدقيق

ارتفعت أسعار الدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، والعدس، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 21-5-2026، بينما انخفضت أسعار الفول المعبأ، والمكرونة، وزيت الذرة، واللحوم، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية" التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ويرصد "مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.57 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 61.64 جنيه، بتراجع 3.24 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.03 جنيه، بزيادة 1.79 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 97.71 جنيه، بزيادة 2.21 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.29 جنيه، بزيادة 1.14 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.82 جنيه، بتراجع 4.74 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.44 جنيه، بزيادة 1.68 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.31 جنيه، بتراجع 11 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 115.81 جنيه، بتراجع 4.53 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 426.1 جنيه، بتراجع 2.53 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 108.34 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الأرز السائب: 27.86 جنيه، بزيادة 13 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 53.49 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 147.64 جنيه، بزيادة 3.78 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.41 جنيه، بزيادة 98 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 32.35 جنيه، بتراجع 5 قروش.

كيلو المسلي الصناعي: 105.92 جنيه، بزيادة 54 قرشًا.

