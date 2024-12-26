طبيبة تكشف علاج مذهل لمواجهة التوتر.. فما هو؟

استخدام الوخز بالإبر من التقنيات المذهلة التي تساعد على الاسترخاء ومحاربة الشعور بالتوتر، و تعتمد على الضغط في مناطق محددة بالأذن.

في تقرير نشرته صحيفة "نيوويرك بوست"، أضاءت على فوائد هذه التقنية، من خلال فيديو سابق نشرته المعالجة الفيزيائية الصينية الدكتورة إيلين لي، عبر حسابها على تيك توك، الذي يتابعه نحو 700 ألف شخص.

خطوات تطبيق الحيلة

استعانت لي بنموذج عملاق للأذن لتوضيح خطوات تطبيق هذه الحيلة، وشرحت أنه يمكن تخفيف التوتر عن طريق تحفيز نقطة معينة في الأذن، باستخدام عود قطني مخصص لتنظيف الأذنين.

وأوضحت أن العديد من ممارسي هذه التقنية يعتبرون نقطة ارتكاز الأذن، والمعروفة باسم "بوابة الروح"، هي الأكثر قدرة على منح الهدوء والاسترخاء.

وفقاً لذلك، يمكن استخدام طرف عود قطني مخصص لتنظيف الأذنين، ووضعه في هذه النقطة (المعروفة بالكهف)، وتحريكه بشكل دائري من 20 إلى 30 مرة.

وفي حال عدم توافر عود قطني، فيمكن تطبيق الحركة بإصبعي الإبهام والسبابة، حيث يتم وضعهما عند نقطة "القمة العلوية" لـ"بوابة الروح"، والتدليك بحركة دائرية لطيفة.

وعلقت الصحيفة الأمريكية على الفيديو بالقول: "هذه الطريقة، رغم أنها لا تعد بديلاً للعلاج بالوخز بالإبر أو العلاجات الطبية المتخصصة، لكنها توفر وسيلة طبيعية لإدارة التوتر، وتحسين جودة النوم في المنزل".

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