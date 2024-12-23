5 فواكه تحتوي على نسبة عالية من السكر- لا تقترب منها

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن الفواكه مغذية، إلا أن بعضها قد يحتوي على نسبة عالية من السكر، وللاستمتاع بفوائدها الصحية دون ارتفاع نسبة السكر في الدم، من المهم تناولها بوعي وإقرانها بأطعمة أخرى غنية بالعناصر الغذائية.

وفيما يلي 5 فواكه تحتوي على نسبة عالية من السكر، وفقا لما كشفه موقع "تايمز أوف إنديا".

التفاح:

يحتوي على 19 جرام من السكر، لذا من الأفضل تناوله مع المكسرات أو الجبن لمنع ارتفاع نسبة السكر في الدم.

العنب:

يحتوي على 23 جرام من السكر، لذا من الأفضل إقرانه مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الجبن.

المانجو:

يحتوي على 46 جرام من السكر لكل كوب، لذا يجب استهلاكها باعتدال لموازنة مستويات السكر في الدم.

الكمثرى:

غنية بمضادات الأكسدة والألياف والبروتين، وبالرغم من ذلك تحتوي على 17 جرام من السكر.

الرمان:

يحتوي على 24 جرام من السكر، لذا يجب تناوله مع الدهون الصحية للقلب مثل الأفوكادو والجوز، لموازنة نسبة السكر في الدم.

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