20 صورة لأغنى حيوانات أليفة في العالم.. بعضها يمتلك 500 مليون دولار

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كتبت- شيماء مرسي

يفضل كثيرون امتلاك حيوانات أليفة داخل منازلهم، ولكن هل تعلم أن هناك حيوانات أليفة تمتلك ثروات هائلة وضخمة أكثر من البشر؟

في هذا التقرير نرصد لكم أغنى حيوانات أليفة في العالم، بحسب ما كشفت صحيفة "Independent" وموقع "herzindagi".

غونتر السادس:

تبلغ ثروته 500 مليون دولار، ما يجعله أغنى كلب في العالم، وورث ثروته من الكونتيسة الألمانية الراحلة كارلوتا ليبنشتاين عام 1992.

وتركت الكونتيسة تركة بقيمة 80 مليون دولار وزادت لاحقا بفضل بعض الاستثمارات التي قامت بها شركة Gunther Corporation.

القطة نالا:

أغنى قطة في العالم حيث تمتلك ثروة خرافية تصل لـ 100 مليون دولار، ولديها 4 ملايين ونصف متابع على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

كما حصلت "نالا" على الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأكثر قطة لديها متابعين على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

القطة أوليفيا بينسون:

تملكها المغنية العالمية تايلور سويفت، وتبلغ قيمة ثروتها 62 مليون جنيه إسترليني.

وجاءت ثروتها من عملها في الإعلانات التجارية الكبرى الشهيرة مع صاحبتها النجمة العالمية.

سادي، ساني، لورين، ليلى، ولوكا:

هما كلاب أشهر مذيعة في العالم أوبرا وينفري الأليفة، وقد أوصت مقدمة البرامج الحوارية المليارديرة بمبلغ 30 مليون دولار لكل منهم.

لذا بعد وفاتها، سترث هذه الحيوانات الأليفة 30 مليون دولار، كما أن لكل منها صندوق ائتماني خاص بها.

بوميراني جيفبوم:

يبلغ صافي ثروة هذا الكلب 25 مليون دولار ولديه 9.5 مليون متابع على إنستجرام.

كما ظهر هذا الكلب في إحدى الفيديو كليب للمغنية كاتي بيري.

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