ترفع الكوليسترول.. تناول هذه الأطعمة على وجبة الإفطار تدمر مستويات السكر

كتبت- أسماء مرسي:

وجبة الإفطار أهم وجبة في اليوم، حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة للبدء بنشاط، ولكن، هل تعلم أن اختيار الأطعمة الخاطئة يؤدي إلى تقلبات حادة في مستوى السكر في الدم، ما يجعلك تشعر بالتعب والخمول؟

فيما يلي، إليك 4 أطعمة يجب تجنبها في الصباح للحفاظ على مستويات السكر في الدم، وفقا لموقعي "healthline" و"everydayhealth".

منتجات الألبان عالية الدهون

هذه المنتجات غنية بالدهون المشبعة التي تسبب زيادة في مستويات الكوليسترول وتؤثر سلبا على حساسية الجسم للأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع في مستوى السكر في الدم على المدى الطويل.

البطاطس المقلية

البطاطس المقلية وجبة إفطار مفضلة لدى البعض، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكربوهيدرات المكررة، ما يزيد من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

الخبز الأبيض

بالرغم من مذاقه اللذيذ، إلا أن الخبز الأبيض يفتقر إلى الألياف الغذائية وغني بالكربوهيدرات المكررة التي يُصعب هضمها وتؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم.

المخبوزات

غنية بالسكريات والدهون المتحولة، وهي من الأطعمة التي يجب تجنبها قدر الإمكان، خاصة في الصباح.

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