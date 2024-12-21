واقعة غريبة.. اختطاف مدرس وإجباره على الزواج من فتاة.. لن تتوقع ما حدث

كتب – سيد متولي

واقعة غريبة شهدتها الهند، تمثلت في اختطاف مدرس عندما كان في طريقه إلى المدرسة التي يعمل بها، واحتجازه وإجباره على الزواج من سيدة تحت تهديد السلاح.

وبحسب موقع ndtv، فإن المعلم أفنيش كومار، مدرس حكومي في ولاية بيهار بالهند، تم اختطافه من قبل بعض الرجال، ونقلوه إلى معبد وأجبروه الزواج من المرأة تحت تهديد السلاح.

وأجبر كومار على الزواج قسرا من سيدة في بيجوساراي في ولاية بيهار، في عادة تسمى "باكادوا فيفاه"، وذكرت العروس جونجان أن كومار وهي كانا مرتبطين لمدة أربع سنوات، ورفض أفنيش الزواج منها، ما دفع أسرتها إلى التدخل.

وأضافت السيدة أنها كانت على علاقة رومانسية مع أفنيش لمدة أربع سنوات، بدأت أثناء إقامتها في راجورا لمواصلة دراستها، أما أفنيش كومار فنفى وجود أي علاقة بينه وبين جونجان، مشيرا إلى أن علاقتهما كانت تقتصر على وقت عمله كمدرس خاص في منزل شقيقتها، واتهمها بمضايقته من خلال مكالمات هاتفية، حتى بعد أن حظر رقمها.

وأخذ المعلم أفنيش كومار زوجته الجديدة لشقته ثم ذهب للشرطة، وقدم بلاغا بما حدث وعاد للمنزل ومازالت الزوجة معه حتى تنتهي التحقيقات، فيما قال إنه أبلغ الشرطة باختطافه وزواجه القسري، برغم عدم رغبته في ذلك، كما تقدمت الزوجة بشكوى إلى الشرطة بسبب إساءة معاملتها من طرف عائلة الزوج.

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