الاستخدام المفرط للهاتف تنذر بمرض خطير في الدماغ.. تعرف عليه

عانت سيدة بريطانية من أعراض مختلفة نتيجة استخدامها بإفراط للهاتف، واستمر الألم لسنوات، وتبين أنها تشير إلى اضطراب دماغي خطير، وفقًا لما ذكره صحيفة "نيويورك بوست".



واجهت تشارلي رولستون (44 عاماً)، الصداع النصفي ودوار الحركة كلما استخدمت هاتفها لفترة طويلة، لكنها كانت تواصل تجاهل الأعراض حتى تفاقم الألم وأصبح غير محتمل.

حالة نادرة

عند دخولها المستشفى، خضعت تشارلي للتصوير بالرنين المغناطيسي، فتبيّن أنها تعاني من داء الصرع وتشوه خلقي نادر في الجمجمة، يؤثر على الدماغ والنخاع الشوكي، ويسمى علمياً "تشوه كيار" الذي قد يكون وراثياً، ويصيب شخصاً من كل ألف حالة.

ويتسبّب هذا المرض في اندفاع جزء من الدماغ إلى أسفل الجمجمة، مما يعوق تدفق السائل الدماغي الشوكي. وفيما يعتبر هذا المرض مميتاً، ذكرت تشارلي رولستون أنه يتعين عليها متابعة أعراضها بشكل دائم طوال حياتها.

سنوات من الآلام دون علاج

تشارلي رولستون، التي تم تشخيصها بتشوه كيار في سن الـ 41، اكتشفت أنها كانت تعاني من الأعراض طوال حياتها دون أن تعرف السبب.

وقالت تشارلي، التي تعيش في بيركهامستيد، هيرتفوردشاير: "كانت الأعراض أصبحت تزداد سوءاً مع تقدم العمر".

وبدأت معاناتها من الصداع النصفي ودوار الحركة في سن المراهقة، وكان الألم شديداً عند السعال، لكنه كان يستمر 30 ثانية فقط. رغم شدته، كانت تتحمل الألم معتقدة أنها ستتعافى، ولم تستشِر الطبيب إلا بعد مرور ثلاثين عاماً.

تحسن ملحوظ

عادت بالذاكرة إلى الحادثة التي اكتشفت فيها المرض عام 2021، مشيرة إلى أنها أصيبت بالإغماء بعد عودتها من الرياضة، ونقلها زوجها إلى المستشفى، حيث تبين أنها كانت تعاني من مشكلة صحية أكبر.

وأكدت أن حالتها الصحية تحسنت بشكل ملحوظ بعد مرور 21 شهراً على اكتشافها المرض.

وأوضحت أنها تمكنت من السيطرة على الأعراض من خلال تناول مسكنات الألم والحد من استخدام الهاتف المحمول، مما ساعدها في العودة إلى حياتها الطبيعية.

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