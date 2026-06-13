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فيديو الأتوبيس الطائر.. كشف ملابسات استعراض ورقص سائق على الطريق في الجيزة

كتب : علاء عمران

01:50 م 13/06/2026

ضبط سائق أتوبيس

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سائق أتوبيس بالاستعراض والرقص أثناء القيادة على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأتوبيس الظاهر في الفيديو، وتبين أنه ساري التراخيص، كما تم ضبط قائده، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.
وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، موضحًا أن الحادثة وقعت منذ عام وكان يقصد بها المزاح. وتم التحفظ على الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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الطريق الدائري وزارة الداخلية أتوبيس

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