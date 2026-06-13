كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام سائق أتوبيس بالاستعراض والرقص أثناء القيادة على الطريق الدائري بمحافظة الجيزة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الأتوبيس الظاهر في الفيديو، وتبين أنه ساري التراخيص، كما تم ضبط قائده، وهو مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، موضحًا أن الحادثة وقعت منذ عام وكان يقصد بها المزاح. وتم التحفظ على الأتوبيس، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب