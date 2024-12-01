مشكلات صحية خطيرة.. ما سر الاستيقاظ ليلا للذهاب إلى الحمام؟

كتب – سيد متولي

من الشائع جدًا أن تستيقظ في الليل وتحتاج إلى الذهاب إلى الحمام، ومع ذلك، حذر أحد الخبراء من أنه إذا حدث ذلك بانتظام عدة مرات في الليلة، فقد تحتاج إلى طلب المشورة الطبية.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، من الطبيعي أن يخرج الماء حتى ثماني مرات في اليوم ومرة أو مرتين في الليل، ولكن تكرار ذلك يُعرف باسم التبول الليلي، وقد يكون علامة على شيء خطير، بحسب express.

على سبيل المثال، قد تكون كثرة التبول علامة على إصابتك بمرض السكري، والذي قد يحدث في أي عمر، تشمل الأسباب الأخرى لفرط نشاط المثانة ما يلي:

عدوى المسالك البولية

تضخم البروستاتا عند الرجال في منتصف العمر وكبار السن

تورم والتهاب مجرى البول

التهاب المهبل

مشاكل متعلقة بالأعصاب.

إذا كنت تعتقد أن كثرة التبول أثناء الليل مرتبطة بأي من هذه المشكلات، فيجب عليك التحدث إلى طبيبك.

ومع ذلك، فإن سبب التبول الليلي لا يرجع دائمًا إلى مشكلة صحية، مع وضع هذا في الاعتبار، كشفت الدكتورة كاثرين هول في مقالها لموقع Happy Beds ، عن الأسباب المحتملة للتبول الليلي وكيفية منعه.

وضعية نومك

عندما يتعلق الأمر بوضعيات النوم، تقول هول إن الاستلقاء على جانبك هو أفضل طريقة للنوم، وأظهرت دراسات وجود صلة بين تحسين أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم وتحسين أعراض فرط نشاط المثانة، وبالتالي تقليل الزيارات المتكررة إلى المرحاض.

من أفضل الأوضاع بالنسبة لمن يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم والتبول أثناء الليل هو النوم على جانبك مع استقامة ظهرك، سيساعد هذا في فتح مجاري الهواء ويؤدي إلى تنفس أكثر انتظامًا وقد يقلل من زياراتك إلى المرحاض.

ولكن، إذا أبقيت ساقيك مرفوعتين قبل الذهاب إلى الفراش، ربما بوضعهما على ذراع الأريكة، فإن هذا يسمح بتصريف هذا السائل بشكل أكثر فعالية قبل الذهاب إلى النوم، لذا، من الناحية النظرية، ستقضي وقتًا أطول في الذهاب إلى الحمام أثناء النهار مقارنة بالليل.

الشرب

من غير المستغرب أن الإفراط في شرب الماء قبل النوم قد يؤدي إلى التبول أثناء الليل، ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك أن تجفف نفسك، إذا أمكن، تجنب شرب الكثير من الماء قبل النوم بساعتين تقريبًا، وبذلك تحد من فرص الاضطرار إلى الاستيقاظ أثناء الليل.

يساعد هذا الوضع أيضًا على الحفاظ على محاذاة العمود الفقري والرقبة، وهو أمر ضروري للحصول على نوم جيد ليلاً وتقليل أي آلام في الرقبة قد تصاب بها بسبب النوم على الجانب الأمامي.

الوقوف

وفقًا للدكتور هول، إذا كنت واقفًا معظم اليوم ثم تستلقي على ظهرك عندما تذهب إلى الفراش، فإن السائل الذي تراكم في ساقيك لا تتاح له الفرصة للتصريف والتدفق إلى الكلى، لذا، إذا ذهبت إلى الفراش مباشرة، فمن المحتمل أن تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام بسبب هذا السائل.

إذا كنت بحاجة إلى الماء في الليل، فحاول تناول رشفات صغيرة، وخلال النهار، اشرب الكثير.

درجة الحرارة

ينام معظمنا في غرفة نوم شديدة الحرارة، تقول الدكتور هول إن العديد من الدراسات أظهرت أن درجة حرارة غرفتك هي واحدة من أهم العوامل التي يمكن أن تعطل نومك.

قد تؤدي درجة الحرارة الخاطئة في غرفتك إلى انخفاض النوم العميق وقضاء وقت أطول في الاستيقاظ بدلاً من الراحة، يوصى بالنوم في غرفة بدرجة حرارة حوالي 20 درجة مئوية، أي شيء أكثر سخونة أو برودة يمكن أن يؤثر على تغيرات درجة حرارة جسمك الداخلية أثناء النوم.

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