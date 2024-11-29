تظهر فقط لدى النساء.. 5 أعراض تنذر بالإصابة بالسكري

كتبت- شيماء مرسي

يطلق على مرض السكري "القاتل الصامت" وذلك لأنه لا يسبب دائما أعراضا ملحوظة وخاصة في المراحل المبكرة.

ومع ذلك، بالنسبة للنساء، يمكن أن تكون بعض الأعراض بمثابة علامة تحذيرية تدل على وجود مرض السكري أو ما قبل السكري، وغالبا ما يتم إهمال هذه الأعراض أو تشخيصها بشكل خاطئ.

وفيما يلي 4 علامات مبكرة لمرض السكري بالنسبة للنساء، وفقا لموقع "تايمز نيوز".

زيادة العطش وكثرة التبول:

من العلامات المبكرة لمرض السكري العطش المفرط وكثرة التبول، وبالرغم من أن هذه الأعراض ليست مقتصرة على النساء فقد ارتبط التبول المتكرر والذي قد يصبح أكثر حدة أثناء الحمل أو الحيض بسبب التغيرات الهرمونية.

وقد تلاحظ النساء أنهن بحاجة إلى استخدام المرحاض بشكل متكرر أكثر من المعتاد وخاصة في الليل.

وقد يحدث هذا لأن مستويات السكر المرتفعة في الدم تحفز الكلى على العمل لساعات إضافية لتصفية الجلوكوز الزائد، ما يؤدي إلى الجفاف.

متلازمة تكيس المبايض ومقاومة الأنسولين:

تزداد احتمالات إصابة النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض بمرض السكري من النوع الثاني.

وتؤدي متلازمة تكيس المبايض وهي حالة هرمونية إلى ضعف قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بشكل صحيح، ما يؤدي إلى مقاومة الأنسولين وهي مقدمة لمرض السكري.

وعندما يتطور مرض السكري، قد تتفاقم الأعراض مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وزيادة الوزن وحب الشباب.

وقد يعاني ما يصل إلى 70% من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من مقاومة الأنسولين، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني أو ما قبل السكري.

التهابات المسالك البولية المتكررة:

قد تكون علامة خفية على الإصابة بمرض السكري لدى النساء، حيث توفر مستويات السكر المرتفعة في الدم بيئة مثالية لنمو البكتيريا، ما يؤدي إلى تكرار العدوى.

وقد تعاني النساء، نظرا لكونهن أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية بسبب قصر مجرى البول، من هذا كعرض مبكر.

كما أن النساء المصابات بمرض السكري لديهن خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية ضعف النساء غير المصابات بمرض السكري.

فترات الحيض الثقيلة أو غير المنتظمة:

يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى تعطيل الدورة الشهرية لدى المرأة، ما يتسبب في أن تصبح فترات الحيض أكثر غزارة أو غير منتظمة.

ويحدث هذا لأن مرض السكري يؤثر على تنظيم الهرمونات وحساسية الأنسولين، وكلاهما يؤدي دورا حاسما في الجهاز التناسلي.

كما إن النساء اللاتي يعانين من اضطراب في مستويات سكر الدم أكثر عرضة لتجربة اضطرابات الدورة الشهرية.

ويمكن أن تشير هذه الاضطرابات إلى مقاومة الأنسولين الكامنة أو مرض السكري، خاصة إذا ظهرت مع أعراض أخرى مثل التعب أو تغيرات الوزن.

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