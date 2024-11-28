أغلى 6 أبقار في العالم.. إحداها وصل سعرها 240 مليون جنيه

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كتبت- شيماء مرسي

عندما يفكر الإنسان في الأشياء الثمينة، غالبا ما يتبادر إلى ذهنه الذهب والألماس، ومع ذلك، في عالم الزراعة، تباع بعض الأبقار بأسعار مذهلة، وذلك يرجع إلى جيناتها المتميزة وصفاتها وخصائصها النادرة.

وفيما يلي نوضح لكم أغلى 6 أبقار في العالم، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا".

فياتينا 19

هذه البقرة من نوع نيلوري من البرازيل وتعد أغلى بقرة في العالم حيث تباع بـ 4.8 مليون دولار.

كما تتمتع البقرة فياتينا-19 بقدرة عالية على تحمل الحرارة ولحوم عالية وعضلات قوية، ويبلغ وزنها أكثر من 2400 رطل (أي ما يعادل 1088 كيلو جرام).

أبقار واغيو

نشأت أبقار واغيو في اليابان، وتحظى بالتقدير لخصائصها وجيناتها المتفوقة، ويتم تربيتها بعناية للحفاظ على سلالاتها نقية.

كما تشتهر بطبعها الهادئ وقدرتها على التكيف، ما يجعلها سهلة التعامل، وغالبا ما يتم تربيتها في بيئة خالية من التوتر، ما يسهم في رفاهيتها بشكل عام.

وتتمتع أيضا بمظهر مميز وبنية قوية وجلد لامع يتراوح من الأسود إلى الأحمر.

ويؤدي نظامها الغذائي وممارسات تربيتها دورا مهما في نموها، لذا تعد واحدة من السلالات باهظة الثمن في العالم.

أبقار البراهمة

يبلغ سعر هذه الأبقار حوالي 20 ألف دولار، وتتسم بأنها شديدة التحمل ويمكنها العيش بشكل جيد في الظروف المناخية الحارة.

ويتم تربيتها في الهند، وتتمتع بسمات جسدية مميزة، بما في ذلك الحدبة البارزة فوق أكتافها، وجلدها المترهل، وآذانها الكبيرة المتدلية.

وتساعدها هذه السمات على تنظيم درجة حرارة الجسم والتكيف مع المناخات الحارة والرطبة، كما أن نظامها المناعي القوي يجعلها مقاومة للآفات والأمراض المختلفة، ما يسهم في طول عمرها.

كما تتميز أبقار براهمان بمزاج هادئ ولطيف، ما يجعلها أسهل في التعامل.

أبقار بلاك أنجوس

نشأت أبقار بلاك أنجوس في اسكتلندا وتتميز بفرائها الأسود وطبيعتها القوية كما أنها لا تحتوي على قرون، ما يجعل التعامل معها أكثر أمانا وسهولة للمزارعين.

وتتمتع بقدرة كبيرة على التكيف مع المناخات والظروف البيئية المختلفة، وأيضا تسهم سماتها الوراثية القوية في صحتها وقوتها، ما يساعدها على الازدهار في بيئات زراعية مختلفة.

كما تتميز بغرائز أمومية جيدة، ما يجعلها أمهات ممتازة توفر رعاية كبيرة لعجولها، ويصل سعرها 12000 دولار.

الأبقار ذات القرون الطويلة

يمكن أن يصل سعرها إلى حوالي 10000 دولار، وتعود أصولها إلى تكساس، وتتمتع بقدرة هائلة على التكيف مع البيئات القاسية والنمو في النباتات المتفرقة.

كما تتميز بفرائها المميز متعدد الألوان وبمزاج هادئ ولطيف، ما يجعل التعامل معها سهل ويسهم في طول عمر السلالة.

أبقار ديفون

يبلغ سعر أبقار ديفون، المعروفة أيضا باسم روبي ريدز، حوالي 5970 دولارا، وهي سلالة بريطانية تاريخية يعود تاريخها إلى أكثر من ألف عام.

ويمكن التعرف على هذه الأبقار بسهولة من خلال معاطفها الحمراء، وتشتهر بقوتها وقدرتها على التكيف مع الظروف البيئية المختلفة كما إنها تتمتع بمزاج هادئ.

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