دار جنازات تقدم خدمة "مقهى التابوت" للزوار.. ما القصة؟

لم تراها من قبل.. 15 صورة لـ أغرب أنواع بقر في العالم

الكيلو يصل إلى 22 ألف جنيه.. أغلى 5 أنواع توابل في العالم

أحدهم مصنوع من الحرير.. 10 صور لـ أغرب 5 طوابع في العالم

كتبت- شيماء مرسي

قدمت دار جنازات يابانية عمرها 120 عامًا خدمة جديدة تسمى "مقهى التابوت"، وتقع في مدينة فوتسو باليابان، وتتيح هذه الخدمة للزوار الاستلقاء في تابوت وقضاء بعض الوقت للتفكير في الحياة والموت.

تقدم دار الجنازات ثلاثة خيارات للتوابيت: الذهبية، الخضراء، والصفراء، وهي مزينة بتصميمات نباتية وأنماط إبداعية لجعل التجربة أكثر راحة، وفقًا لموقع "news18".

وتأسست دار الجنازات عام 1902، وتعاونت مع شركة مستلزمات الجنازة لخلق هذه التجربة غير العادية.

ويتم منح الزوار وقتا غير محدود للاسترخاء في التوابيت والتقاط الصور، وتهدف هذه الفكرة أيضا إلى إعادة استخدام التوابيت بطريقة إبداعية.

ومع ذلك، كان لدى "كيوتاكا هيرانو" صاحب الدار سبب أعمق لإطلاق هذه التجربة الفريدة.

ومن خلال عمله في دار الجنازة تعرف على أشخاص فقدوا أحباءهم بسبب الانتحار، وشعر بالإحباط بعد أن لم يتمكن من تقديم المزيد من الدعم لهم.

وقال هيرانو: "قد يعني الخروج من التابوت أنك ولدت من جديد، ويمكنك بدء العيش في الحياة مرة أخرى، ومن الصعب التفكير في الموت في الحياة اليومية، ولكن في الظلام الأسود الدامس للتابوت يمكن للإنسان التفكير في الحياة، خاصة عندما يقال لهم إن لديهم وقتًا محدودًا للعيش."

ويتعين على الزوار الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت في هذه التوابيت الحجز مسبقًا، بسعر 2200 ين ياباني.

اقرأ أيضًا:

احذر 3 علامات تظهر قبل أيام من الإصابة بالسكتة الدماغية.. هذا ما يجب فعله

شاب يسحب ورقة والدته في قرعة الحج.. ورد فعله يُذهل الجميع (فيديو)

الكيلو يصل إلى 22 ألف جنيه.. أغلى 5 أنواع توابل في العالم

وسط صدمة وذهول.. رجل يستيقظ من الموت قبل دفنه - وهذا ماحدث

3 فوائد مذهلة لشرب شاي الماتشا- وهؤلاء ممنوعون منه