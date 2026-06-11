قدّم الدكتور أنطون بولياكوف، أخصائي الغدد الصماء وخبير التغذية، توضيحًا حول الطريقة المثلى لإرواء العطش خلال الطقس الحار دون التسبب بأي آثار سلبية على الجسم، نقلا عن ما ذكره موقع "aif.ru".

وأوضح أن الماء البارد يُعد الخيار الأفضل لترطيب الجسم والتخفيف من الشعور بالعطش في الأجواء المرتفعة الحرارة. وأضاف أن شرب الماء المعدني أو المياه الغازية يُسهم أيضًا في تعزيز الإحساس بالانتعاش، حيث قد يكون أكثر فاعلية في إرواء العطش لدى بعض الأشخاص.

وأشار إلى أهمية اختيار مصادر مياه عالية الجودة بدلًا من الاعتماد على ماء الصنبور بشكل مباشر، موضحًا أنه يمكن استخدام الماء المُعالج بالتناضح العكسي بعد إضافة معادن إليه، أو مزج الماء المقطر بنسبة 50% مع الماء المعدني، باعتبار ذلك خيارًا متوازنًا ومفيدًا لترطيب الجسم.

كما تطرق الطبيب إلى بعض الأساليب الحديثة لتحسين جودة المياه، والتي قد تساعد في تعزيز الترطيب وتقديم فوائد صحية إضافية، من بينها الماء المُشبع بالهيدروجين، والذي يحتوي على جزيئات الهيدروجين، ويتميز بسهولة الشرب وخصائصه المضادة للأكسدة، إلى جانب فعاليته في إرواء العطش.

ولفت أيضًا إلى إمكانية تحسين طعم الماء وزيادة قدرته على الترطيب عبر إضافة مكونات طبيعية مثل الليمون أو الزنجبيل، حيث تسهم النكهات الحمضية أو الحارة في تعزيز الشعور بالانتعاش.

واختتم بالإشارة إلى أن بعض المشروبات الطبيعية يمكن أن تكون خيارًا جيدًا خلال فصل الصيف، بشرط أن تكون خالية من السكر، موضحًا أن مشروبات الفواكه المحضرة منزليًا عبر على الفواكه أو التوت وشربها باردة تُعد خيارًا مناسبًا ومرطبًا للجسم.

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