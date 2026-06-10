يُعرف التفاح بأنه أحد أبرز المصادر الطبيعية للألياف الغذائية، ما يجعله خيارًا شائعًا للراغبين في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع. ومع ذلك، هناك العديد من الخضراوات التي تتفوق عليه في محتواها من الألياف، ويمكن أن تسهم بشكل أكبر في تلبية الاحتياجات اليومية للجسم.



في السطور التالية، نستعرض أبرز الخضراوات الغنية بالألياف الغذائية والتي تحتوي على كميات تفوق تلك الموجودة في التفاح، وفقًا لما ذكره موقع "Verywellhealth".

كم تبلغ نسبة الألياف في التفاح؟



يوفر التفاح كمية جيدة من الألياف الغذائية، حيث تحتوي الثمرة الصغيرة على نحو 3.5 جرام من الألياف، وهو ما يعادل حوالي 12.5% من الاحتياج اليومي الموصى به.

أما التفاحة متوسطة الحجم، فتحتوي على ما يقارب 4.2 جرام من الألياف الغذائية، بما يمثل نحو 15% من الكمية اليومية الموصى بها.



1- الخرشوف



يُعد الخرشوف من أكثر الخضراوات احتواءً على الألياف الغذائية، حيث توفر الثمرة متوسطة الحجم نحو 6.84 جرام من الألياف، أي ما يعادل 24% من الاحتياج اليومي الموصى به.



ويتميز الخرشوف أيضًا باحتوائه على الإينولين، وهو نوع من الألياف البروبيوتيك التي تساعد على تعزيز صحة الأمعاء ودعم توازن البكتيريا النافعة، فضلًا عن دوره في المساهمة بتنظيم مستويات السكر في الدم.



كما يُعتبر خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية منخفضة الكربوهيدرات، نظرًا لانخفاض محتواه منها.



2- البازلاء



تُعد البازلاء من الخضراوات الغنية بالألياف، حيث يحتوي نصف كوب من البازلاء المسلوقة على نحو 4.4 جرام من الألياف الغذائية، بما يعادل 16% من الاحتياج اليومي الموصى به.



ولا تقتصر فوائد البازلاء على الألياف فقط، بل توفر الحصة نفسها نحو 4.3 جرام من البروتين النباتي، إلى جانب احتوائها على 67 سعرة حرارية فقط، ما يجعلها خيارًا غذائيًا متوازنًا ومفيدًا.



3- البطاطا الحلوة



تحتل البطاطا الحلوة مكانة مميزة بين الأطعمة الغنية بالألياف، حيث يحتوي كل كوب منها على نحو 8.2 جرام من الألياف الغذائية، وهو ما يمثل 29% من الاحتياج اليومي الموصى به.



إضافة إلى ذلك، توفر البطاطا الحلوة مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، من بينها البوتاسيوم وفيتامين ب6 وفيتامين أ، الذي يلعب دورًا مهمًا في دعم صحة العينين والجلد والدماغ.



كما تتميز بمحتواها المعتدل من السعرات الحرارية، إذ يوفر الكوب الواحد أقل من 250 سعرة حرارية.



4- البروكلي



يُعد البروكلي من الخضراوات الغنية بالألياف الغذائية، حيث يحتوي الكوب الواحد على نحو 5.1 جرام من الألياف، بما يعادل 18% من الاحتياج اليومي الموصى به.



ويتميز البروكلي أيضًا باحتوائه على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية المهمة، مثل الكالسيوم وفيتامينات أ ، سي، ك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة.

وتشير بعض الدراسات إلى أن البروكلي قد يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، بفضل خصائصه المضادة للالتهابات ومركباته النباتية المفيدة.



لماذا تُعد الألياف مهمة للجسم؟



تلعب الألياف الغذائية دورًا أساسيًا في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، حيث تساعد على تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما تعزز الشعور بالشبع لفترات أطول، ما قد يساهم في التحكم بالوزن.



كذلك ترتبط الألياف بفوائد صحية متعددة، تشمل المساعدة على تنظيم مستويات السكر في الدم ودعم صحة القلب من خلال المساهمة في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

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