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تحذير طبي.. القهوة على معدة فارغة قد تسبب اضطرابات خطيرة

كتب : آلاء نبيل أحمد

01:00 ص 11/06/2026

القهوة

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قدمت الدكتورة مارينا ستودينكينا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي وسلوكيات الأكل، تحذيرًا من أن تناول فنجان القهوة على معدة فارغة قد يرتبط بمشكلات صحية خطيرة، من بينها احتمالية الإصابة بالتهاب البنكرياس خلال فترة قصيرة، نقلا عن ما ذكره موقع "gazeta.ru".

وأوضحت أن خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس لا يعتمد على القهوة وحدها، بل يتأثر بالحالة الصحية الأساسية للبنكرياس، ونمط الحياة، إضافة إلى كميات السكر والكحول التي يتم استهلاكها، مشيرة إلى أن القهوة العادية دون سكر قد تكون مؤثرة أيضًا في بعض الحالات.

وبينت أن شرب القهوة صباحًا على معدة فارغة قد يثير مجموعة من التفاعلات داخل الجسم، أبرزها تحفيز إفراز العصارة الصفراوية، وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من التهاب المرارة، أو حصوات المرارة، أو اضطرابات حركة القنوات الصفراوية، أو تشنج “عاصرة أودي”، قد يتعرضون لارتجاع العصارات الهضمية نحو قنوات البنكرياس بدلًا من انتقالها الطبيعي إلى الأمعاء، ما قد يؤدي بمرور الوقت إلى تلف أنسجة البنكرياس وظهور التهابات مزمنة فيه.

وأشارت إلى أن التهاب البنكرياس المزمن يسبب خللًا في إفراز الإنزيمات الهاضمة، وهي البروتينات المسؤولة عن تسريع عملية الهضم، ما يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل الانتفاخ، والغازات، وآلام البطن، والإسهال أو الإمساك، بالإضافة إلى فقدان الوزن.

كما نبهت إلى أن من المضاعفات الخطيرة المحتملة لالتهاب البنكرياس المزمن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني المعتمد على الأنسولين، والذي قد يظهر في مراحل لاحقة من العمر نتيجة الإجهاد المزمن للبنكرياس. ومع مرور الوقت، قد يصل العضو إلى مرحلة “الإرهاق الوظيفي” وعدم القدرة على إنتاج كميات كافية من الأنسولين لتنظيم مستوى الجلوكوز في الدم.

واختتمت بالإشارة إلى أن الاستعداد لمشكلات البنكرياس قد يكون وراثيًا في بعض الحالات، إلا أن نمط الحياة يظل العامل الأكثر تأثيرًا. كما أوضحت أن ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم عن المعدلات الطبيعية قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية، مما ينعكس سلبًا على تدفق الدم إلى الدماغ والقلب والكليتين والعينين والأطراف، وهو ما يزيد من خطر المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

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