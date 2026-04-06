ملكة جمال العام 2025 بإطلالة ملفتة.. كيف نسقتها؟

لفتت ملكة جمال العام 2025 أوبال سوشاتا الأنظار بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

لماذا اختارت أوبال الكروب توب الذهبي لإطلالة جريئة ولافتة؟

أطلت أوبال بكروب توب باللون الذهبي اللامع ونسقت معه جيب قصير باللون البني مزود بإكستنشن بنفس اللون.

ما سر اعتماد أوبال مكياج ترابي مع أحمر شفاه نيود وآي شادو بني؟

اعتمدت ملكة جمال العام 2025 مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بألوان النيود وركزت على رسمة عينيها ووضعت آي شادو باللون البني.

كيف أضافت المجوهرات الكبيرة لمسة فخامة على الإطلالة؟

زينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من كوليه كبير الحجم وحلق وخاتم وأسورة وتاج ملكي كبير الحجم، مما أبرز ملامحها وزاد إطلالتها جذبا للأنظار.

لماذا اختارت أوبال تسريحة الشعر المرفوع لتتناسب مع إطلالتها الجريئة؟

اختارت أوبال تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتماشى مع إطلالتها الجريئة وإكسسوارتها الغريبة أيضا.

اقرأ أيضا:

"سحر اللون الأبيض".. كيف نسقت ميريام فارس أحدث ظهور لها

"أناقة تخطف الأضواء"- هكذا نسقت عائشة بن أحمد إطلالتها

بلوك مميز- هكذا اختارت إلهام وجدي إطلالتها

البرجاندي يليق بها- ميرنا جميل بفستان جريء ومميز



بالأحمر الناري.. كيف نسقت ساندي إطلالتها؟

"لوك جذاب".. مي سليم بإطلالة كاجوال مثالية

جاذبية اللون الأحمر.. سلمى أبو ضيف بإطلالة ناعمة

ريهام عبد الغفور بإطلالة جذابة.. كيف نسقتها؟





