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تلميذ نخنوخ.. القبض على بيشوي رزق "أسد المقطم"

كتب : مصراوي

12:39 ص 09/06/2026

القبض على بيشوي رزق

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على أحد الأشخاص يُدعى "بيشوي رزق"، والشهير بـ"أسد المقطم"، مالك إحدى شركات الحراسة الخاصة بمنطقة المقطم.

وجرى اقتياد المتهم لقسم شرطة المقطم للتحقيق معه في البلاغات المقدمة ضده، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

يُذكر أن النيابة العامة بالقاهرة الجديدة تواصل تحقيقاتها مع عدة متهمين في واقعة البلطجة واستعراض القوة في مشاجرة معرض السيارات بالتجمع الخامس، المتورط بها رجل الأعمال صبري نخنوخ وجون نخنوخ وأحمد الحداد وآخرين.

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بيشوي رزق أسد المقطم وزارة الداخلية النيابة العامة

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