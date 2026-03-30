تألقت الفنانة ريهام عبد الغفور بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف ظهرت ريهام عبد الغفور في أحدث إطلالتها؟

أطلت ريهام بفستان جذاب، حيث ارتدت فستان طويل باللون الذهبي اللامع ومزود بإكستنشن بنفس اللون، من تصميم مصممة الأزياء "Yasmine Hawa".

ما المكياج وتسريحة الشعر التي اختارتها؟

اعتمدت ريهام مكياجا ترابيا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الوردي مع التركيز على رسمة العيون، بواسطة خبيرة التجميل نهال خليل.

كما اختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى الذي يتناسب مع إطلالتها، بواسطة مصفف الشعر "Ahmed shokry".

ما الإكسسوارات التي أضفت لمسة لللوك؟

زينت ريهام إطلالتها بمجوهرات ماسية أنيقة مكونة من حلق وخاتم وأسورة، من تصميم "elmawardy".

لماذا يعد اللون الذهبي خيارا مميزا في الحفلات؟

يعد اللون الذهبي من أكثر الألوان المشهورة في عالم الموضة، وذلك لأنه يمنح المرأة في الحفلات والسهرات مظهرا جذابا وأنثويا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه بسهولة مع ألوان ومجوهرات مختلفة للظهور بإطلالة عصرية وأنيقة ومختفة كما فعلت الفنانة ريهام عبد الغفور.

كما أنه يتماشى مع اللون الفضي والأسود والبيج والبني والأسود، وفق ما كشفت مجلة "فوج".

اقرأ أيضا:

لماذا يبتكر مصممو الأزياء ملابس لا يمكن لأحد ارتداؤها؟

متنوعة وجذابة.. أبرز إطلالات النجمات في عيد الفطر 2026

نادين نجيم تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة