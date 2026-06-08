قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، إن إيران لا تزال ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، معربا عن اعتقاده بأن التوصل إلى هذا الاتفاق قد يحدث في وقت قريب.

وأشار ترامب، في تصريحاته للموقع الأمريكي، مساء اليوم الإثنين، إلى أن المفاوضات الجارية ما زالت تحظى باهتمام من مختلف الأطراف، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى احتواء التوترات في المنطقة.

5 دول طلبت ترامب بالضغط على نتنياهو

كشف الرئيس الأمريكي، أنه تلقى اتصالات من 5 دول في المنطقة طلبت منه ممارسة ضغوط على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل وقف التصعيد.

وأضاف ترامب، أن هذه الدول أبدت "قلقا بالغا" إزاء التطورات الأخيرة، وسعت إلى تجنب اتساع دائرة المواجهة في المنطقة.

دعم إقليمي للمفاوضات مع طهران

أوضح دونالد ترامب، أن الدول التي تواصلت معه تُؤيد الاتفاق الذي تتفاوض الولايات المتحدة بشأنه مع إيران، معتبرة أن التوصل إلى تفاهم بين الجانبين من شأنه أن يُسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر بين إيران وإسرائيل، بالتوازي مع مساعٍ لإحياء مسار التفاهمات بين واشنطن وطهران.