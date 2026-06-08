خطفت الشابة الألمانية المحجبة بشرى سيد الأنظار بعد تأهلها إلى نهائيات مسابقة ملكة جمال ألمانيا، كواحدة من أوائل المتسابقات المحجبات اللاتي حققن هذا الإنجاز.

وتحظى بشرى بمتابعة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تلفت الأنظار بإطلالاتها المحتشمة والأنيقة.

وفي السطور التالية، نستعرض أجمل إطلالتها التي خطفت الأنظار بها:

جامبسوت باللون البيبي بلو

ظهرت بشرى بإطلالة أنيقة مرتدية جامبسوت بتدرجات اللونين الأزرق والأبيض من خامة الساتان اللامعة، ونسقت معه حجابا وحذاء باللون البيج، كما اعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، ما منحها مظهرا راقيا ومتناسقا.

بدلة بنية بتصميم محتشم

في إطلالة أخرى، اختارت بشرى بدلة باللون البني بقصة فضفاضة تجمع بين الأناقة والاحتشام، ونسقت أسفلها توبا وحجابا باللون الأبيض، مع مكياج ناعم ركز على إبراز جمال العينين.

فستان بيبي بلو بتطريزات لامعة

تألقت أيضا بفستان طويل باللون البيبي بلو، تميز بتطريزات لامعة أضفت عليه لمسة من الفخامة والرقي. وأكملت الإطلالة بحجاب بنفس اللون، مع مكياج هادئ يتناسب مع لون بشرتها.

كارديجان بيج

كما ظهرت بإطلالة بسيطة وأنيقة مرتدية كارديجان باللون البيج من خامة الساتان، ونسقت معه حجابًا باللون ذاته، بينما اختارت مكياجا هادئا.

بليزر فوشيا بلمسة كاجوال

ومن بين إطلالاتها اللافتة، اختارت بشرى بليزر باللون الفوشيا مزينا بالريش عند الأكمام، ونسقت معه توبا وبنطلونا باللون الأسود، إضافة إلى حذاء فوشيا وحجاب أسود وحقيبة كلاتش فضية، لتجمع بين الجرأة والأناقة معا.

بدلة باللون الكحلي

واعتمدت في إحدى إطلالاتها بدلة باللون الكحلي مع توب أسود، وأكملت اللوك بأقراط طويلة وحذاء أبيض طويل وحقيبة يد سوداء، كما اختارت مكياجا بسيطا وهادئا يتناسب مع الطابع الكلاسيكي للإطلالة.

إطلالة كاجوال بطابع كلاسيكي

وفي ظهور آخر، ارتدت بشرى توبا باللون البني مزينا بنقشة "البولكا دوت"، ونسقت معه بنطلونا كلاسيكيا باللون الأبيض، إضافة إلى حذاء أبيض وحجاب بيج، وزينت إطلالتها بمكياج ناعم بدرجات النيود.