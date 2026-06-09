أكد محمد سرور، رئيس وحدة الرصد المسبق بمصلحة الضرائب، أن ما أثير حول رسم مغادرة البلاد لا يتعلق بفرض أي ضريبة جديدة على المواطنين، موضحًا أن الأمر يقتصر على توضيح آلية تطبيق نص قانوني قائم.

وأضاف سرور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني عبر قناة "المحور"، أن رسم مغادرة البلاد ثابت بقيمة 100 جنيه، ولم يطرأ عليه أي تعديل، وما تردد عن زيادات غير دقيق.

وأشار رئيس وحدة الرصد المسبق إلى أن الجدل نتج عن خلط بين القيمة الأساسية للرسم وبين تخفيضات كانت تُطبق في فترات سابقة لدعم القطاع السياحي.

وتابع أن "النظام السابق كان يتضمن تخفيض الرسم إلى 50 جنيهاً في بعض المحافظات لتشجيع السياحة، لكنه واجه صعوبات في التحقق من استفادة السائح فعلياً".

وشدد محمد سرور على أن التعديل الحالي يعيد العمل بالقاعدة القانونية الأساسية لرسم موحد بقيمة 100 جنيه على جميع حالات المغادرة دون استثناءات.

وأكد رئيس وحدة الرصد المسبق بمصلحة الضرائب أن الهدف هو الوصول لنظام أكثر وضوحاً واستقراراً وسهولة في التنفيذ، وليس فرض أعباء جديدة على المواطنين.