أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت مدينة "صور" جنوب لبنان، في تصعيد جديد على الجبهة الجنوبية، وسط تصاعد التوترات بين تل أبيب وحزب الله.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، مساء اليوم الإثنين، أن من بين المصابين 4 مسعفين، مشيرة إلى أن الهجوم وقع بالقُرب من مركز تابع للصليب الأحمر اللبناني.

إصابة مسعفين قُرب مركز للصليب الأحمر

من جانبه، أفاد الصليب الأحمر اللبناني، بأن 4 من عناصره أُصيبوا بجروح متفاوتة بين "المتوسطة والخفيفة" نتيجة تحطم الزجاج جراء الانفجار الذي وقع أمام مركزه في مدينة صور.

وأضاف الصليب الأحمر، أن فرق الإسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تُواصل الفرق المختصة متابعة تداعيات الهجوم.

تقارير عن استهداف سيارة بصاروخ

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية استهدفت سيارة بصاروخ في مدينة صور، ما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات في محيط الموقع المستهدف.

الجيش الإسرائيلي يعلن مواصلة الغارات

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه نفذ غارات على أهداف في جنوب لبنان على مدار اليوم، دون أن يُقدم تفاصيل إضافية بشأن المواقع التي استهدفتها العمليات العسكرية.

التصعيد يتزامن مع تحذيرات إيرانية

تأتي هذه الغارة بعد تحذيرات أطلقتها إيران من أنها قد تستأنف عملياتها "المُعلّقة" ضد إسرائيل إذا استمرت الضربات الإسرائيلية في جنوب لبنان، في مؤشر إلى استمرار التوتر الإقليمي واتساع دائرة التصعيد في المنطقة.