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يارا السكري بإطلالة جذابة.. لماذا اختارت هذا اللون؟

كتب : شيماء مرسي

09:25 م 08/06/2026
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    إطلالة يارا السكري
  • عرض 3 صورة
    أحدث ظهور لـ يارا السكري

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أطلت الفنانة يارا السكري بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان فيروزي أنيق بصيحة الكم الواحد

ارتدت يارا فستان طويل بصيحة الكم الواحد باللون الفيروزي، يتميز بأنه ضيق عند منطقة الخصر.

مكياج ناعم بألوان هادئة

اعتمدت يارا مكياجا ناعما، حيث وضعت آي شادو باللون البيج وأحمر شفاه باللون الوردي الناعم.

تسريحة شعر منسدلة زادت الإطلالة جاذبية

تركت يارا شعرها منسدلا على كتفيها بأسلوب أنيق يتناسب مع إطلالتها الجذابة.

أكملت اللوك بمجوهرات رقيقة

زينت يارا إطلالتها بمجوهرات مكونة من أسورة وحلق، بالإضافة إلى مجموعة خواتم.

لماذا يعد اللون الفيروزي خيارًا مثاليًا للإطلالات الأنيقة؟


يضفي اللون الفيروزي لمسة من الأناقة والرقي، ما يجعله مناسبا للمناسبات المختلفة، كما أنه يبرز جمال البشرة بمختلف درجاتها البشرة القمحية والسمراء.

بالإضافة إلى ذلك، يتناسب مع العديد من ألوان الإكسسوارات، مثل الفضي والذهبي والأبيض، وفقا لـ "amarra".

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