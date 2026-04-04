بالأحمر الناري.. كيف نسقت ساندي إطلالتها؟

كتب : أسماء مرسي

06:53 م 04/04/2026 تعديل في 06:53 م
    اعتمدت ساندي تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى
    ساندي بإطلالة كاجوال أنيقة
    ساندي

أطلت الفنانة ساندي بلوك كاجوال جذاب، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف ظهرت ساندي في أحدث إطلالتها؟

أطلت ساندي بإطلالة كاجوال جذابة، مرتدية جاكيت قصير باللون الأحمر مزود بحزام عند منطقة الخصر، ما ساعد على إبراز قوامها بشكل أنيق وجذاب.

ونسقت ساندي أسفل الجاكيت قميصا أبيض مع رابطة عنق سوداء، إضافة إلى بنطلون جينز باللون الفاتح بأرجل واسعة.

ما نوع المكياج وتسريحة الشعر التي اختارتها؟

اعتمدت ساندي مكياجا ناعما وبسيطا ساعدها على إبراز ملامح وجهها، بينما اختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى.

ما الإكسسوارات التي أكملت بها الإطلالة؟

نسقت مع الإطلالة مع حذاء طويل وحقيبة يد باللون الأسود.

وزينت اللوك بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وخاتم.

ما مميزات ارتداء إطلالات باللون الأحمر في عالم الموضة؟

وفقا لموقع "verywellmind"، اللون الأحمر من أكثر الألوان تأثيرا وجاذبية في عالم الموضة، فهو يشير إلى الجرأة والثقة بالنفس، كما أن ارتدائه يمنح الشخص حضورا مميزا، ويجذب الانتباه بسرعة.

كما أن هذا اللون يحسن الحالة المزاجية ويمكن تنسيقه بسهولة مع ألوان محايدة مثل الأبيض والأسود، كما فعلت الفنانة ساندي.

