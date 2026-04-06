لفتت الفنانة مي سليم الأنظار بإطلالة رياضية جذابة خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كيف اختارت مي سليم اللون الأسود ليمنحها أناقة وجاذبية؟

ارتدت مي تي شيرت باللون الأسود مزينا برسومات باللون الأبيض ونسقت معه بنطلون بنفس اللون.

كيف نسقت مي سليم مكياجها لإطلالة كاجوال مثالية؟

واعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون النيود وركزت على رسمة عينيها بطريقة جذابة.

كيف تتماشى تسريحة الشعر المرفوع مع الملابس الرياضية الكاجوال؟

واختارت الفنانة مي تسريحة الشعر المرفوع لأعلى بطريقة تتماشى مع ملابسها الرياضية الكاجوال.

لماذا اختارت مي سليم الحذاء الأبيض لإكمال إطلالتها الكاجوال؟

نسقت مي مع إطلالتها الكاجوال حذاء باللون الأبيض يتناسب مع إطلالتها باللون الأسود.

لماذا يعتبر اللون الأسود خيارا عمليا ومتعدد الاستخدامات؟

اللون الأسود يعطي مظهرا أنيقا وفخما سواء في المناسبات الرسمية أو اليومية والإطلالات الكاجوال، وأيضا يمكن ارتداؤه في العمل، ما يجعله خيارا عمليا ومتعدد الاستخدامات.

كما أن اللون الأسود يجعل الجسم يبدو أنحف ويخفي بعض العيوب، مما يمنحه ميزة جمالية إضافية، وفقا لـ "فوج".

اقرأ أيضا:

"سحر اللون الأبيض".. كيف نسقت ميريام فارس أحدث ظهور لها

"أناقة تخطف الأضواء"- هكذا نسقت عائشة بن أحمد إطلالتها

بلوك مميز- هكذا اختارت إلهام وجدي إطلالتها

البرجاندي يليق بها- ميرنا جميل بفستان جريء ومميز



بالأحمر الناري.. كيف نسقت ساندي إطلالتها؟





